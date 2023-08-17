阿米巴原蟲案初步檢驗結果曝！　如何消毒抑制病原體？疾管署說明

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14件拭子檢體檢驗陰性 水質檢驗結果待報告為釐清福氏內格里阿米巴原蟲感染源，新北市衛生局、疾管署會同專家一同前往新北市某室內親水設施，於8月9日、8月10日、8月12日進行3次採檢，共採檢10個地方（A－J處）搜集56件檢體，檢體包括水袋、水瓶、拭子。
曾淑慧發言人表示，8月10日於F、G、H處採檢的14件拭子檢體檢驗結果皆為陰性，其餘仍在檢驗中，拭子採檢陰性不代表水質檢驗結果也是陰性，要等所有檢驗報告出來以後才有辦法跟大家報告。
至於其餘檢體何時會有檢驗結果？曾淑慧發言人提到，8月9日採檢的檢體預計於8月17日完成；8月10日採檢檢體預計於8月18日完成；8月12日採檢檢體預計於8月21日完成。
人工水域也有感染風險 如何消毒抑制病原體？福氏內格里阿米巴原蟲本來就會生存在自然界，主要是在淡水水域，喜歡溫暖的淡水，通常生活的環境都是在25℃以上，最高可以存活在46℃環境中，河川、湖泊、溫泉等都有可能有福氏內格里阿米巴原蟲，而人工水域（如：游泳池、親水設施等）也有經過暴露造成感染的個案。
而這次傳出有民眾疑似是在親水設施戲水感染死亡，不少人也因此擔心游泳池、親水設施等的消毒方式是否無法有效抑制福氏內格里阿米巴原蟲？
曾淑慧發言人提到，福氏內格里阿米巴原蟲的消毒方式，目前參考美國、澳洲、加拿大等國的建議，認為加氯消毒，讓自由餘氯保持在0.5－1ppm左右就能抑制福氏內格里阿米巴原蟲，像美國認為只要加氯消毒後有1ppm就能減少99.99%的病原體。
根據規定，國內營業所池水餘氯濃度應保持在1－3ppm，pH值要保持在6.5－8.0。曾淑慧發言人表示，只要營業場所有符合相關規定，就能夠有效抑制福氏內格里阿米巴原蟲。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58918
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