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45歲婦膽道雙癌纏身　「免疫合併化療」協力對抗病魔

45歲婦膽道雙癌纏身　「免疫合併化療」協力對抗病魔
45歲婦膽道雙癌纏身　「免疫合併化療」協力對抗病魔

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位45歲林小姐原本被診斷為乳癌肝轉移，經由肝臟切片檢測，竟揪出是「肝內膽管癌合併乳癌」，治療相當棘手！中山附醫一般外科主任彭正明醫師說明，膽道癌治療方式包括手術切除、化療、免疫療法等，林小姐歷經切除腫瘤與多種化療，2年後仍然復發，後來針對膽道癌透過免疫治療合併化療，將淋巴侵犯程度和腫瘤雙雙縮小，至今沒被病魔打倒，持續穩定追蹤中。

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「隱藏版癌王」三大類別　症狀潛藏難揪出

台灣每年新增逾2千名膽道癌患者，近年國人因飲食西化、人口老化、接觸工廠化學藥劑等因素，導致發生率逐年攀升。名人如資深歌手美黛、前海基會董事長辜振甫之子辜啟允、前駐泰國代表李應元等都因此逝世。

膽道癌有以下3種主要類別，早期症狀不明顯，如消化不良、腹部悶痛、食慾不振、體重下降，易與腸胃道問題混淆。多數病友等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深或是糞便變白等明顯症狀才就醫檢查，導致國內有60-70%患者確診時已是3、4期甚至末期。

  • 膽囊癌
  • 肝外膽管癌
  • 肝內膽管癌

可手術切除：傳統腹腔鏡與新式微創手術

手術切除病灶是治療膽道癌最有效的根除方法，然而因確診時多是晚期，腫瘤不易清除，僅約2成患者適用手術治療。

彭正明醫師表示，外科手術包括傳統腹腔鏡與新式達文西微創手術，部位分為肝外與肝內，「肝外膽管癌」手術如同高難度的胰臟癌「胰頭十二指腸切除術」，須切掉膽囊、膽道等部位再重建；「肝內膽管癌」則因癌細胞生長在肝臟裡面，需切除部分肝臟，好在台灣肝臟手術技術在全球首屈一指，病友不用過度擔心。

若病友適合進行手術，可與執刀醫師討論是否有健保給付、住院天數並留意併發症，術後也應注意膽漏、出血等狀況。另即使切除部分肝臟，仍有復發風險，建議輔以化療、免疫、放療、標靶等輔助治療，合併治療效果較佳。

不可手術切除：免疫合併化療加乘效果佳

膽道癌惡性度高，臨床統計約8成無法開刀，如膽囊癌、肝內膽管癌出現淋巴結侵犯至肝臟或臨近器官、合併腹水等狀況，或是肝外膽管癌腫瘤生長位置不佳等狀況，皆不適合動手術。

晚期膽道癌治療方式以全身系統性化學治療為主，然而化療成效有限，患者存活期僅約10個月。好在現今醫療蓬勃發展，根據最新第三期跨國大型臨床試驗證實，化學治療合併使用上免疫治療能夠提升治療成效，並且晚期膽道癌透過基因檢測也有一些新的標靶藥物能夠使用，在免疫治療和精準醫療的雙重進步下，可顯著降低死亡風險。不過免疫治療還是有可能引起一些免疫反應相關的副作用，常見的例如皮膚癢、腹瀉、甲狀腺功能異常等等，也鼓勵民眾在接受免疫治療的過程中留意自身的身體狀況，積極的和醫療人員討論，臨床醫師也會定期監測療效和副作用，以保障病人的用藥安全。

彭正明醫師說明，以目前的臨床證據來看，使用免疫藥物合併化療的患者的存活期能夠優於過去的化學治療，他也期待及早爭取到健保給付，給予病友更多希望。

雖然膽道癌患者大多不適合動手術，但彭正明醫師呼籲，現今已有免疫合併化療，有助延長存活期，除了醫療團隊同心協力治療，患者也積極追蹤回報，若是淋巴侵犯和腫瘤縮小，「有望走向手術治療，持續追蹤加上術後輔助治療，目標和膽道癌說BYE BYE。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58846

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