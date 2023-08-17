45歲婦膽道雙癌纏身　「免疫合併化療」協力對抗病魔

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「隱藏版癌王」三大類別 症狀潛藏難揪出台灣每年新增逾2千名膽道癌患者，近年國人因飲食西化、人口老化、接觸工廠化學藥劑等因素，導致發生率逐年攀升。名人如資深歌手美黛、前海基會董事長辜振甫之子辜啟允、前駐泰國代表李應元等都因此逝世。
膽道癌有以下3種主要類別，早期症狀不明顯，如消化不良、腹部悶痛、食慾不振、體重下降，易與腸胃道問題混淆。多數病友等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深或是糞便變白等明顯症狀才就醫檢查，導致國內有60-70%患者確診時已是3、4期甚至末期。
- 膽囊癌
- 肝外膽管癌
- 肝內膽管癌
可手術切除：傳統腹腔鏡與新式微創手術手術切除病灶是治療膽道癌最有效的根除方法，然而因確診時多是晚期，腫瘤不易清除，僅約2成患者適用手術治療。
彭正明醫師表示，外科手術包括傳統腹腔鏡與新式達文西微創手術，部位分為肝外與肝內，「肝外膽管癌」手術如同高難度的胰臟癌「胰頭十二指腸切除術」，須切掉膽囊、膽道等部位再重建；「肝內膽管癌」則因癌細胞生長在肝臟裡面，需切除部分肝臟，好在台灣肝臟手術技術在全球首屈一指，病友不用過度擔心。
若病友適合進行手術，可與執刀醫師討論是否有健保給付、住院天數並留意併發症，術後也應注意膽漏、出血等狀況。另即使切除部分肝臟，仍有復發風險，建議輔以化療、免疫、放療、標靶等輔助治療，合併治療效果較佳。
不可手術切除：免疫合併化療加乘效果佳膽道癌惡性度高，臨床統計約8成無法開刀，如膽囊癌、肝內膽管癌出現淋巴結侵犯至肝臟或臨近器官、合併腹水等狀況，或是肝外膽管癌腫瘤生長位置不佳等狀況，皆不適合動手術。
晚期膽道癌治療方式以全身系統性化學治療為主，然而化療成效有限，患者存活期僅約10個月。好在現今醫療蓬勃發展，根據最新第三期跨國大型臨床試驗證實，化學治療合併使用上免疫治療能夠提升治療成效，並且晚期膽道癌透過基因檢測也有一些新的標靶藥物能夠使用，在免疫治療和精準醫療的雙重進步下，可顯著降低死亡風險。不過免疫治療還是有可能引起一些免疫反應相關的副作用，常見的例如皮膚癢、腹瀉、甲狀腺功能異常等等，也鼓勵民眾在接受免疫治療的過程中留意自身的身體狀況，積極的和醫療人員討論，臨床醫師也會定期監測療效和副作用，以保障病人的用藥安全。
彭正明醫師說明，以目前的臨床證據來看，使用免疫藥物合併化療的患者的存活期能夠優於過去的化學治療，他也期待及早爭取到健保給付，給予病友更多希望。
雖然膽道癌患者大多不適合動手術，但彭正明醫師呼籲，現今已有免疫合併化療，有助延長存活期，除了醫療團隊同心協力治療，患者也積極追蹤回報，若是淋巴侵犯和腫瘤縮小，「有望走向手術治療，持續追蹤加上術後輔助治療，目標和膽道癌說BYE BYE。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58846
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