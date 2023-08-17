同事2年前遭貓仙下咒！PTT突更新「已經死掉」　鄉民雞皮疙搭炸裂

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🟡第一集：貓仙女的誕生
一位離職的女同事在部門經理桌上放了一個「小符咒」，是一個透明小塑膠夾鏈袋，用麥克筆寫著經理國曆出生年月日與姓名做成的小符咒，內容物有白米跟一個摺起來的黃紙符，翻過來小符咒的背面，還用紅色麥克筆寫著那位離職同事自己的中文姓名，讓人看了不舒服又噁心。
陪同經理去宮廟化解，卻發現裡面除了有白米之外，還有「貓的鬍鬚」，師父不以為然的協助處理完畢。事後，突然在臉書看到那位離職女同事在臉書發文「知道你找神仙來救，破解了我的貓神咒。這次我會讓你佛也難幫，降臨牛郎織女射穿張XX（經理姓名）」隨後經理請假去警局備案，整個過程都非常的令人毛骨悚然。
🟡第二集：貓仙女前同事現身（以下是前同事視角發文）
那位貓仙就是我的離職前同事，因為在工作上的接觸，貓仙與男業務H君有點曖昧的情誼產生， 雖然沒說出來，但明眼人都看得出來，然而某天H君被叫進去貓仙的辦公室，等到出來之後就聽到淒厲的哭聲，後來輾轉聽到， 原來是貓仙想要搬到離公司更近的租屋處， 詢問H君之前分租公寓室友搬走後有沒有人去租，因為她想租，H君一開始有口頭答應，但後來一直推託， 直到貓仙都已經打包好行李要搬家前，才說女友會介意，因此沒辦法讓她搬過來。
後來H君在隔天上班日竟然都沒來，H君的組長打電話給他也沒人回應， 聯絡他的女友也沒通，後來下午吃完飯才收到消息「H君跟女友騎摩托車發生了車禍，不過人沒大礙」，此時貓仙突然用雙手重重的拍了桌子！然後站立起來大喊了一聲！ 「狗男女，算他們命大，)(^%^$%^&*()」，接著繼續高度八音說「他要負我，我就讓他付出代價！生命！一條生命！」自此我就沒有再看到貓仙了，有同事說後來她離職後還有回來收拾自己的座位，但是整個人的感覺很特別，特別怪。
🟡第三集：神出鬼沒的貓仙女
就在某天下班凌晨一點時候，經理打電話給我，接通就告訴我「她在我家樓下」，經理傳圖告知「那個人就在我家樓下」，沒錯，那個人就是貓仙女，事後經理報警，一個夜晚就這樣過去。隔天詢問經理狀況，經理則說「貓仙女有來到我家門口，並且在我家大門鋁窗上的春聯留下一個濕漉漉手印痕跡，讓警察也嚇到罵髒話，經理也向大家勸誡要注意個資安全，避免洩露，也跟人力銀行通報，要注意這一個人的面試資料。
至於監視器沒有拍到貓仙女嗎？經理表示「有，影像裡的她，身穿一件黑色跟粉紅色的大雨衣、帶著白色半罩的安全帽，全身被雨淋的濕漉漉的，然後進電梯，就惡狠狠的盯著電梯裡的監視器，還不時像故意威嚇似的，皺起一張臉然後露出牙齒，非常像一隻憤怒的貓」。
🟡第四集：貓仙女的噩耗
由於我已經離開前東家有一年多了，也是好聚好散，但因為還是同樣業務的競爭，因此避免與過去的老同事有太多的往來，避免引起不必要的麻煩。但突然我收到了前東家經理的LINE訊息，打開一看竟然是一篇「訃文」，而且「訃文」上面的名字是經理的名字，我立刻傳了貼圖回應，對方則打過來。
：「我是XX的前同事，你是誰？」
：「你好我是XX的弟弟。我哥哥過世了」
：「蛤？怎麼過世的？怎麼了？」
：「意外，我哥是因為意外走的，他與女友開車時撞到山壁」。
當下真的覺得人生很無常，我告知對方我會去告白是上香後掛掉電話，然而我卻在告別式的現場，看到家屬的區域竟然出現了「貓仙女」，我立刻問前同事那不是「下降頭那位嗎？」由於太久沒見面，同事也不確定，問了經理弟弟，弟弟竟然表示「喔喔，她是我哥哥的女友，她當時車禍時就坐在副駕，她沒事可是哥哥當下就離開了」，當我聽到這段話時，我的眼神不自主的往靈堂內看過去，貓仙女的眼神也直狠狠的看向我這邊，當下只想趕快離開。
「他們為什麼會交往了？是什麼原因？如果他們交往了，我之前發的文章經理有告訴對方嗎？ 如果他們交往了，經理的死真的是意外嗎？」隨後我也發出不自殺聲明「 然後我承諾家人、朋友不會去淌渾水，也不會去查探任何後續的消息，一切我就當作我自己錯、眼花、認錯人，但畢竟我也曾經與貓仙姑一起共事過，但是，我真的很難說服自己我認錯人，人心真的比鬼更恐怖，那些透過下咒、下降頭的人，真的好噁心」。
而鄉民看完完整四集後，對於結局感到非常的震撼「太超展開了，原PO務必注意自身安全」、「實在太扯 … 一個峰迴路轉」、「天啊有印象前篇，居然有後續」、「我沒想到會在兩年後又有更新進度.....太可怕了」、「雞皮疙瘩炸到飛天，太噁心了」、「重新回顧之前的文章....」、「這真的可怕到很噁.....尤其鬼月看」而該發文者在8月4日也有報平安表示自己目前沒事，但目前該貼文仍然造成瘋傳，引起熱議。