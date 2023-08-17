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同事2年前遭貓仙下咒！PTT突更新「已經死掉」　鄉民雞皮疙搭炸裂

▲鬼門剛開，不少有靈異體質的民眾隱約都能感受到一些不同磁場，也有不少人喜歡分享自己過去撞鬼、邪門的故事。（示意圖／取自unsplash）
▲鬼門剛開，不少有靈異體質的民眾隱約都能感受到一些不同磁場，也有不少人喜歡分享自己過去撞鬼、邪門的故事。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

鬼門剛開，不少有靈異體質的民眾隱約都能感受到一些不同磁場，也有不少人喜歡分享自己過去撞鬼、邪門的故事。然而，近日PTT瘋傳一個靈異故事，原本是2年前一名上班族分享自己的主管經理被一個怪同事下咒的故事，沒想到最近該名作者突然更新近況，表示當時的同事經理「已經過世」，讓大批當年看過該故事的鄉民全部發毛，搭配鬼月看實在令人起雞皮疙瘩。《NOWnews》也特別整理了這個「貓仙下咒」懶人包，提供給民眾方便閱讀。

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該部故事一共有四集，第一集至第三集都是在2021年所發布，而最新的第四集則是在本月初的時候更新，以下為事件大綱（以下皆按照時間軸，視角為原發文者的敘述角度，膽小者請斟酌觀看）

🟡第一集：貓仙女的誕生

一位離職的女同事在部門經理桌上放了一個「小符咒」，是一個透明小塑膠夾鏈袋，用麥克筆寫著經理國曆出生年月日與姓名做成的小符咒，內容物有白米跟一個摺起來的黃紙符，翻過來小符咒的背面，還用紅色麥克筆寫著那位離職同事自己的中文姓名，讓人看了不舒服又噁心。

陪同經理去宮廟化解，卻發現裡面除了有白米之外，還有「貓的鬍鬚」，師父不以為然的協助處理完畢。事後，突然在臉書看到那位離職女同事在臉書發文「知道你找神仙來救，破解了我的貓神咒。這次我會讓你佛也難幫，降臨牛郎織女射穿張XX（經理姓名）」隨後經理請假去警局備案，整個過程都非常的令人毛骨悚然。

▲這天飼主發現其中一隻愛貓又在飛奔，怕牠撲到自己身上造成抓傷，只好拿出符咒貼在牠頭上，沒想到牠瞬間定住不動被「封印」！（圖／推特帳號kokonananya）
▲一位離職的女同事在夾鏈袋丟入符咒以及貓的鬍鬚，甚至寫下經理與自己的名字。（圖／推特帳號kokonananya）
🟡第二集：貓仙女前同事現身（以下是前同事視角發文）

那位貓仙就是我的離職前同事，因為在工作上的接觸，貓仙與男業務H君有點曖昧的情誼產生， 雖然沒說出來，但明眼人都看得出來，然而某天H君被叫進去貓仙的辦公室，等到出來之後就聽到淒厲的哭聲，後來輾轉聽到， 原來是貓仙想要搬到離公司更近的租屋處， 詢問H君之前分租公寓室友搬走後有沒有人去租，因為她想租，H君一開始有口頭答應，但後來一直推託， 直到貓仙都已經打包好行李要搬家前，才說女友會介意，因此沒辦法讓她搬過來。

後來H君在隔天上班日竟然都沒來，H君的組長打電話給他也沒人回應， 聯絡他的女友也沒通，後來下午吃完飯才收到消息「H君跟女友騎摩托車發生了車禍，不過人沒大礙」，此時貓仙突然用雙手重重的拍了桌子！然後站立起來大喊了一聲！ 「狗男女，算他們命大，)(^%^$%^&*()」，接著繼續高度八音說「他要負我，我就讓他付出代價！生命！一條生命！」自此我就沒有再看到貓仙了，有同事說後來她離職後還有回來收拾自己的座位，但是整個人的感覺很特別，特別怪。

▲有女網友分享，男友因為股票套牢、投資失利，拒絕過情人節，讓她氣到分手。（示意圖／Pixabay）
▲貓仙女吃醋又對自己曖昧對象下手，結果曖昧對象隔日離奇車禍。（示意圖／Pixabay）
🟡第三集：神出鬼沒的貓仙女

就在某天下班凌晨一點時候，經理打電話給我，接通就告訴我「她在我家樓下」，經理傳圖告知「那個人就在我家樓下」，沒錯，那個人就是貓仙女，事後經理報警，一個夜晚就這樣過去。隔天詢問經理狀況，經理則說「貓仙女有來到我家門口，並且在我家大門鋁窗上的春聯留下一個濕漉漉手印痕跡，讓警察也嚇到罵髒話，經理也向大家勸誡要注意個資安全，避免洩露，也跟人力銀行通報，要注意這一個人的面試資料。

至於監視器沒有拍到貓仙女嗎？經理表示「有，影像裡的她，身穿一件黑色跟粉紅色的大雨衣、帶著白色半罩的安全帽，全身被雨淋的濕漉漉的，然後進電梯，就惡狠狠的盯著電梯裡的監視器，還不時像故意威嚇似的，皺起一張臉然後露出牙齒，非常像一隻憤怒的貓」。

▲7月29號就是「鬼門開」了，對此，小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎。（示意圖／取自pixabay）
▲貓仙女出現在經理家神出鬼沒，並且在大們留下濕漉漉的手印。（示意圖／取自pixabay）
🟡第四集：貓仙女的噩耗

由於我已經離開前東家有一年多了，也是好聚好散，但因為還是同樣業務的競爭，因此避免與過去的老同事有太多的往來，避免引起不必要的麻煩。但突然我收到了前東家經理的LINE訊息，打開一看竟然是一篇「訃文」，而且「訃文」上面的名字是經理的名字，我立刻傳了貼圖回應，對方則打過來。

：「我是XX的前同事，你是誰？」

「你好我是XX的弟弟。我哥哥過世了」

：「蛤？怎麼過世的？怎麼了？」

：「意外，我哥是因為意外走的，他與女友開車時撞到山壁」。

當下真的覺得人生很無常，我告知對方我會去告白是上香後掛掉電話，然而我卻在告別式的現場，看到家屬的區域竟然出現了「貓仙女」，我立刻問前同事那不是「下降頭那位嗎？」由於太久沒見面，同事也不確定，問了經理弟弟，弟弟竟然表示「喔喔，她是我哥哥的女友，她當時車禍時就坐在副駕，她沒事可是哥哥當下就離開了」，當我聽到這段話時，我的眼神不自主的往靈堂內看過去，貓仙女的眼神也直狠狠的看向我這邊，當下只想趕快離開。

▲夜景,鬼月,夜遊。（圖／記者周淑萍攝）
▲網友接獲前東家經理突然過世的消息，前往上香卻看到貓仙女，且貓仙女是以「經理女友」身份出席。（示意圖／記者周淑萍攝）
「他們為什麼會交往了？是什麼原因？如果他們交往了，我之前發的文章經理有告訴對方嗎？ 如果他們交往了，經理的死真的是意外嗎？」隨後我也發出不自殺聲明「 然後我承諾家人、朋友不會去淌渾水，也不會去查探任何後續的消息，一切我就當作我自己錯、眼花、認錯人，但畢竟我也曾經與貓仙姑一起共事過，但是，我真的很難說服自己我認錯人，人心真的比鬼更恐怖，那些透過下咒、下降頭的人，真的好噁心」。

而鄉民看完完整四集後，對於結局感到非常的震撼「太超展開了，原PO務必注意自身安全」、「實在太扯 … 一個峰迴路轉」、「天啊有印象前篇，居然有後續」、「我沒想到會在兩年後又有更新進度.....太可怕了」、「雞皮疙瘩炸到飛天，太噁心了」、「重新回顧之前的文章....」、「這真的可怕到很噁.....尤其鬼月看」而該發文者在8月4日也有報平安表示自己目前沒事，但目前該貼文仍然造成瘋傳，引起熱議。

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