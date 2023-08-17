乾杯外帶燒肉殺破半價！每人375元爽吃和牛　美威鮭魚推魚肚條

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今年禮盒最大亮點，選用號稱「一輩子值得一吃的頂級牛肉」- 宮崎牛，推出「宮崎肋眼日本A5和牛燒肉箱」與「御藏日本A5宮崎牛菲力牛排6入禮盒」，品嚐日本每5年評選出全日本最優秀肉牛舉辦的「日本全國和牛能力共進會大賽」中，連續4屆贏得最高榮譽「内閣總理大臣賞」、贏得「日本和牛之首」美譽的夢幻和牛。肉質與油花紋路宛如藝術品般細緻，口感柔軟滑順、豐富脂香帶著甘甜。原價9025~1萬6194元，下殺5折起，中秋限定價4599~8,888元。
另也有廣島名物「日本A5和牛炎肉」，其特色脂香豐富不膩口，為廣島人吃烤肉必吃的第一道特色肉品。其中，肉量重達2公斤的「2倍和牛超值 日本A5和牛派對箱」，內含日本A5和牛炎肉、職人手切赤身牛五花、星星牛五花、台灣黑豚豬五花、美國後腹肉燒烤片，超彭湃肉量可讓6~8人享用，原價6270元的肉品，下殺最低折扣47折僅售2999元，等同最低每人只要375元，就可享用日本A5和牛的頂級烤肉。
9月3日前，還有3大早鳥優惠。「買即送」免費獲日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排與乾杯超市4800元現金抵用券；「滿額贈」則是消費滿4888贈價值999元「日本A5和牛牛排」，滿8888元再加贈價值1399元「日本A5和牛特選牛排」，消費滿1萬2888元再加贈價值2699元「日本A5和牛菲力牛排」；「加購優惠」則是將原價2899元的「日本A5和牛肋眼牛排」，加價999元就買得到，每筆消費限加購一次。
由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起獨家於7-ELEVEN全台限定門市「嚴選素材鮮物專區」販售，推出「美威椒鹽烤鮭魚肚條」，嚴選鮭魚最肥美豐腴、亦是老饕指定部位的鮭魚大腹肉，佐上主廚特製椒鹽鹹香入味，以「高溫瞬烤」鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的水分與營養，建議冷曾解凍後，直接香烤6分鐘即可，美威椒鹽烤鮭魚肚條」定價139元／包（144克，1包3條）。