MLB／大谷翔平致勝轟3安猛打賞 天使2:0遊騎兵逃過被橫掃
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（17）日作客德州遊騎兵，二刀流好手大谷翔平首局首打席就開轟，這一轟也給先發Reid Detmers信心加持，繳出7.1局無失分好投，徹底封鎖遊騎兵打線，終場天使以2:0擊敗遊騎兵，避免在本系列賽遭橫掃。
記者路皓惟/綜合報導
日籍好手大谷翔平首局面對Jon Gray就開轟，敲出中外野特大號全壘打，天使隊先馳得點，之後大谷持續發威，3局上他敲出三壘滾地球，靠著速度上壘席成內野安打，8局上大谷面對Aroldis Chapman的超速103英里（約166公里）火球，擊出游擊滾地球，並靠著速度上壘。
今日大谷翔平4打數3安打，擊出本季第42轟，貢獻1分打點。現在他與全壘打王、勇士巨砲Matt Olson僅差距1支全壘打，同時大谷翔平在大聯盟生涯累計全壘打數已達到169支，距離日本球員在大聯盟最多轟的紀錄保持者松井秀喜的175支全壘打只差6支。
前兩戰天使都輸球收場，投手群出了很大的問題，不過今日先發Reid Detmers表現出色，前7局投出無安打，8局下被Marcus Semien敲出中外野二壘安打而退場，Reynaldo López成功化解得點圈危機。
9局上Matt Thaiss轟出一發陽春砲，為天使增添保險分，9局下天使終結者Carlos Estévez登板，雖然被對方連敲2支安打，但他立即穩住陣腳，連拿下3個出局數，成功替天使守住勝利。