中華生技醫藥行業協會 號召台灣生醫產業拓展台印商機

CBIA攜手印度台北協會 開拓印度市場的重要一步印度台北協會與中華生技醫藥行業協會(CBIA) 8月10日於印度台北協會舉辦「印度-台灣生醫產業對話」活動，以促進印度與台灣之製藥、生醫和醫材相關產業的交流對話，並為台灣製藥、生醫和醫材產業前進印度提供經驗與商機的資訊。本次特別邀請印度商工部商業司代表來台，為台灣夥伴講解台印貿易之商機以及解答貿易疑問，亦邀請了印度製藥、生醫和醫材相關廠商赴台交流。
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台灣生技醫藥 立足台灣與世界接軌本次CBIA協會推薦優良會員廠商參與圓桌論壇進行交流，澄交生技鍾齊賢總監於現場向印度政府及藥廠介紹公司的腸道菌篩菌養菌平台及獨家包埋技術運用於「癌症輔助治療新藥開發」及「功能性保健食品的研發與銷售」，未來可與印度的藥廠攜手合作打世界杯，模式係台灣技術研發、印度藥廠生產取證，經印度經銷通路銷往各國。此次參加交流會，除了了解印度醫療市場，更將與當地業者進行深度交流，增進醫療產業合作契機。
成富生物科技公司林大翔總經理表示，公司致力於生物科技領域研發、生產和銷售，長期在兩岸三地深耕當地市場，產品廣受市場好評。在產品研發上更需要與世界接軌，希望透過此次交流機會，能夠與印度生技業者有更多交流，共同一起邁向國際。
晶準生技陳意安總經理表示，以往對於印度的了解不多且無可靠的對接管道，透過協會這樣的安排，可減少拓展業務上的擔憂，亦可讓自家褐藻醣膠系列產品讓印度業者看見，更可尋找有潛力的印度產品。
承業集團新創投資部張芳欽副總表示，以往進行商務交流皆需投入大量人力及心力，透過協會的前期安排，可節省許多時間成本，亦可快速找到合適合作對象，此次也讓同仁詢問了印度的醫療政策即與當地業者交流，著實獲益良多，亦可讓集團量能讓更多國家看見。
▲澄交生技鍾齊賢總監與成富生物林大翔總經理
三年磨成劍，帶領我國醫療、醫材及食品產業跨海新模式中華生技醫療行業協會成立至今，除為政府機關認可之計劃單位外，並舉辦多次國際外交投資論壇，因此更奠定產、官、學、訓及外交新視野。國際競爭這幾年更是地緣政治下，各企業的重中之重，醫療、醫材及食品產業更是國力呈現的指標，CBIA協會張意良秘書長表示感謝印度台北協會的邀約，讓會員更加了解印度未來的醫療發展方向，建立有效、安全、健全的合作交流管道，協會將更積極提供國際投資及訪拓機會，以強化我國醫療國際競爭力，以不負會員之期許。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58917
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