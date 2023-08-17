監視影像剛好遺失？台中再傳虐童　市府開罰幼兒園、教保員停職

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家長拒絕私了，帶孩子到醫院驗傷並通報教育局。但教育局趕到位於太平區的幼兒園，園方竟稱換了承包商，舊監視器已拆除並更換系統，導致舊紀錄無法找回，王先生非常錯愕，質疑園方有滅證之嫌。幸好當時他用手機側拍監視影像的畫面還在，且已交給教育局。
市府教育局今（17）日指出，該案發生於10日下午，幼兒園反映2歲幼生哭鬧一直離開座位，郭姓教保員擔心班上其他孩子被碰撞，將哭鬧的幼生拉至身邊，並用雙腳固定，因用力過猛導致幼生手臂及背部有抓痕。
園方於10日晚上9時20分向教育局通報校安，教育局另於11日收到1999話務中心通報此案，隨即請園方提交查處報告書，並調閱該時段監視影像紀錄。經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事，園方昨天將該名教保員停職。
教育局指出，依規定園方應保留與調查案件相關的錄影及其他電子影像資料，但園方以監視器運作異常致影像遺失等理由，使教育局無法了解案情全貌，疑有規避檢查之嫌，將依《幼照法》處負責人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
教育局強調，全案正加速查處中，如確有不當對待情事且情節重大，將依《教保服務人員條例》處罰該名教保員6萬至60萬元罰緩，通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上、6萬元以下罰鍰。如果情節重大或經處罰3次後仍未改善，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可處分。
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