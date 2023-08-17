七夕放閃！7-11聯手agnès b.開賣「經典冰可可」 青梅冰茶買2送2
七夕情人節即將帶來，7-11與法國時尚品牌agnès b.合作，推出經典冰可可飲品，自8月23起至8月28日限定，單杯現折29元，同時間，新品「青梅冰茶」也有買2送2優惠。同時，全家週末優惠開跑，18日起20日限定凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋買1送1，還有特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN與法國時尚品牌agnès b.合作，共同推出品牌監製的「經典冰可可飲品」融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣，口感層次濃郁不甜膩，期間限量34萬杯售完為止，原價99元，行動隨時取限定，8月23起至8月28日單杯特價70元，每日限量1000組。
agnès b.合作的「經典冰可可飲品」紙杯還是七夕戀愛主題的LOVE造型，共有紅、白、黑三款，只有合作商品才有的造型紙杯。
8月23日起至9月19日，購買CITY全系列飲品任1杯，可用520元加價購To b. byagnès b.品牌隨行杯，有黑白兩款，470ML大容量，採用竹纖維材質，旋轉蓋便利攜帶，外合更搭配西星級愛心設計，兩款可拼連再一起，象徵愛情如星星般閃耀，小小巧思超級可愛！
現萃茶也同步於8月23日推出新品「青梅冰茶」，四季春青茶與台灣青梅調合，香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口，8月23日起至9月5日止新品嚐鲜價每杯49元（原價60元/杯）；OPEN POINT行動隨時取，亦同步推出優惠嚐鮮價買2送2活動，每日限量5,000组。
全家週末優惠開跑，18日起20日限定凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋買1送1。不限支付方式還有特大杯拿鐵（原價70元，冷熱不限）、冰鮮橙氣泡青茶（原價80元），都有買1送1。