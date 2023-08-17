名家論壇》黎榮章／2024吵什麼？大數據分析候選人罵點何在

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至於外役監、前瞻，則是選戰攻防話題，柯文哲、侯友宜對於殺警受刑人能否到外役監服刑，以及前瞻基礎建設計畫的實施效能，都有許多批評。這些都是與近來網路上與賴清德相關的負面趨勢熱詞。值得注意的是，除了因出訪美國而使「美國」呈現「強上升趨勢」，其他的負面熱詞，都與現在政府的施政有關，這些已長期讓賴清德累積負面聲量，因此相關批評所使用的詞彙量，相較前期無明顯升高，屬於「潛在上升趨勢」，顯然蔡政府的執政包袱，賴清德背起來不可謂不沉重，若未善加說明，對他的選戰是很大扣分。
至於泛藍陣營參選人侯友宜、郭台銘，綜合分析他們兩人的負面趨勢詞，可發現侯、郭被討論的負面詞彙高度重疊，包括國民黨、參選、團結、退黨、整合等，都攸關國民黨團結問題。而侯、郭相關的負面熱詞當中，也出現包括彰化縣議長謝典林、民眾黨主席柯文哲等，顯示仍有不放棄郭柯合的聲音；相對的，負面熱詞中的金溥聰、朱立倫、趙少康，則象徵著國民黨力挽狂瀾，希望團結黨內、拉抬侯友宜聲勢。也就是說，過去兩個月時間，藍營還在處理內部問題，內鬥比外鬥好看，傷得當然是支持者的心，不可不慎。
至於柯文哲近來的負面趨勢詞有哪些？他與郭台銘之間的曖昧不明，當然引發許多討論與批評，此外，近來柯文哲的兩大爭議事件，北流、女性（仇女），也都是最近上升的負面趨勢詞。柯文哲自爆想在北流辦演唱會遭拒引發爭議，這件事不只牽涉到他羞辱政務官，更是違反了柯文哲過去堅持「依法行政」、「公事公辦」的人設，對於長期依靠空優的柯文哲來說，是一大傷害。
而北流董事長黃韻玲被柯罵太監，讓民進黨找到機會，批評柯文哲長期對女性的種種爭議發言，加上民眾黨的婦女後援會活動，找熱舞團穿空姐裝跳舞，又被批「物化」，一時間柯文哲的仇女言論集在網路上被無限回顧，引發相當多討論。此外，柯文哲批評執政黨政策，如前瞻、遊行、社宅、亦引發正反面攻防。
綜合而言，前述這幾位參選人及潛在參選人，細究其近來的網路負面熱詞及來由，賴清德受執政包袱影響，以及個人愛不照稿講的嘴快惹議；侯郭的整合使藍營陷入內耗，引起民眾的不滿情緒；柯文哲則是不定期會爆出爭議事件，而他挑起的政黨攻防，雖然確實讓民進黨、賴清德相當頭痛，但也會有一定程度的負面後座力衝擊他自己。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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