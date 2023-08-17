遠離運動障礙症候群　保持身體平衡、姿勢正確

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搖搖晃晃的身體 就是逐漸失去平衡的證據人類除了循環器官與消化器官等臟器之外，還有支配身體做出動作的「運動器官」，
也就是骨骼與肌肉。所謂「運動障礙症候群」，指的是身體運動機能無法順利運作。如果代謝綜合症候群是百病之源，那麼運動障礙症候群就是臥床之因了。為了避免這種長年臥床不起，平日裡就要盡心維持身體的運動機能才行。
舉例來說，你是否曾經有以下經驗？站在斜坡上揮桿時，身體會搖晃不穩；搭乘電車站立時，因為突如其來的搖晃而差點跌倒。這究竟是因為單純上了年紀，腰腿不夠力了？還是因為運動不足所導致的肌肉無力呢？
「常常差點摔跤、無法單腳穿襪的原因，並非只是單純的肌力衰退而已。正確來說，很多時候反而是肌肉無法原有的功能。因此，想要找回肌肉原有的功能，重點應該放在身形姿態，也就是矯正動作姿勢，而非鍛鍊肌肉。」（三枝剛醫師，以下皆同。）當外在身形姿勢不佳時，內部的骨骼與肌肉就無法順暢動作，身體就會失去平衡。
「掌握平衡的首要條件，就是視野。人類透過眼睛掌握自己身處的位置，並將資訊傳達給運動器官。這就是為什麼眼睛閉上之後，身體就會開始搖晃、無法單腳站立。再來是接收來自腳底資訊的腳踝。當我們快要失去平衡的時候，第一個動作就是腳趾趾尖會往上抬對吧？此時就會對脛前肌（小腿前側的肌肉）與腓腸肌（小腿肚的肌肉）造成負擔。如果腳踝無法正常發揮功能，就會導致這些部位長期緊繃、無法順利做出踢腿動作，甚至走路也會受到影響。」
單腳無法順利穿襪子的狀況在年輕人之間也非常普遍。這是平時走路的平衡不正確，或身體活動不足所導致。而當背隨著年紀增加而越來越駝，平衡會越困難。
「一旦脊椎（胸椎）彎曲、骨盆過度後傾時，就會帶動關節導致膝蓋向前突出。由於身體重心後移，腳踝受到的負擔就會為了保持身體平衡而加重，造成活動度變差。一旦變差，接下來髖關節就必須出力固定，用以支撐身體重量，因而無法順暢行走。也就是說，只要讓骨盆前傾，膝蓋和腳踝就能順暢活動，身體平衡也能得到改善，有助於步行動作。」
一旦身體重心後移，就很難將身體重量分布在腳尖上，因此就連要從椅子上站起來也會很困難。除此之外，如果髖關節出力固定，就會無法順利轉動上半身。換句話說就是揮桿動作會變得不穩定。
保持正確姿勢是對抗運動障礙症候群的必要項目。因此，就讓我們為各位讀者介紹調整正確姿勢的運動吧！
【解說】
都立大 Physio Care &Conditioning代表
三枝剛（物理治療師）
都立大 Physio Care & Conditioning代表。擔任諸多雜誌、電視節目肩膀僵硬、腰痛特輯的顧問。從「關節內」、「關節外」、「動作與姿勢」的根本上找出問題成因，運用徒手治療、運動療法的復健與調整很受好評。物理治療師（PT），美國認證運動傷害防護師（NATAATC）。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第44期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58854
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