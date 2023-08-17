「遠亞併」電信新戰局！新資費上線 遠傳承受亞太用戶至2025年底
遠傳和亞太的合併案上月經公平會正式通過，今（17）日遠傳主辦以「訂婚慶」的形式呈現，遠傳電信董事長徐旭東、現任亞太電董事長陳鵬，以及遠傳電信總經理井琪都將親自到場，共同揭開遠亞合併後「新遠傳」首支形象影片，同時會中也將公佈全新的網路服務，以及與民眾最相關的全新資費也會同步揭曉，是否會再出現突襲式的低資費，雖機會不大，但還是可以期待未來電信業的新戰局。
記者周淑萍/綜合報導
公平會上月針對遠傳和亞太合併案提出有條件的通過，對遠傳電信提供電信資費方案部分：
遠傳電信日前也做出回應，正如合併一開始所說，會概括承受亞太電信既有用戶契約資費、內容與條件使用至2025年12月31日，且提出7種優惠資費，包含針對身心障礙、低收入戶、清寒學生、65歲以上等族群4G資費129元起，並且預告會在今年第四季完成雙方整併計畫，有傳聞時間可能或落在11月，但尚未獲得證實。
- 概括承受亞太電信既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日。
- 針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上族群，提供至少5年優惠資費方案。
- 另針對一般用戶提供至少1年優惠資費方案
- 上述資費方案實施情形，應於合併後5年內每年提交公平會備查。
至於「台台併」，經過多次補件，公平會7 月正式受理台灣大哥大與台灣之星的合併案，感覺還有一段路要走。日前公平會通過「遠亞併」時，台灣大哥大表示，恭喜遠傳與亞太電信，台灣大樂見此結果，也相信公平會的高效率必能加速審查本公司合併台灣之星案，以使產業發展更積極創新，也更邁向永續。