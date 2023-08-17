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戒菸善用4資源增加成功率！參加IG短影音競賽關注戒菸　最高可得2萬元

戒菸善用4資源增加成功率！參加IG短影音競賽關注戒菸　最高可得2萬元
戒菸善用4資源增加成功率！參加IG短影音競賽關注戒菸　最高可得2萬元

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】許多人會因為家人影響而開始有抽菸、吃檳榔、喝酒等不良習慣，不過家人其實也可以帶來正面影響，幫助不良習慣的戒除。國健署戒菸專線諮詢員就提到，家人因素是吸菸者戒菸的主要原因之一，無論身為父親或為人子女，支持家人戒菸或自行主動戒菸都可為下一代打造無菸害的健康家庭。

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國健署副署長賈淑麗也分享到，自己的哥哥受到父親影響也有抽菸的習慣，但因為哥哥的孫子如「小小緝毒犬」不喜歡菸味，所以他很積極的戒除菸癮，希望民眾也能加入戒菸的行列，而這次國健署更往下扎根到青少年，透過IG活動引起年輕人關注戒菸議題。

國健署IG短影音競賽　鎖定年輕族群關注戒菸議題

國健署戒菸專線服務中心舉辦「112年度學生Instagram短影音競賽（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrzSxOihgwsR_094s9-ACUD6hpeEf-kTq4lwjTLPJYz202Dg/viewform）」，投稿時間為2023年7月21日至8月20日，並會在8月21－22日進行初審，初步淘汰參賽影片不符合規格者。

戒菸專線服務中心執行長暨彰化基督教醫院副院長陳富滿表示，競賽分為高中職組優勝獎、大專院校組優勝獎、人氣獎，參賽者可重複獲得獎項，最高個人可獲得2萬元獎金，參賽規範如下：

  • 每人限投一件
  • 片長15－90秒
  • 題材不限
  • 需有戒菸諮詢專線
  • 須遵守《菸害防制法》第12條
  • 作品須原創
  • 合法授權
  • 帳號須設公開並追蹤戒菸專線
陳富滿執行長表示，活動以受年輕族群喜愛的社群媒體Instagram作為宣傳平台，鎖定高中職、大專院校學生，希望藉由活動引起年輕人關注並增加戒菸專線能見度。

戒菸別只靠意志力　善用4資源增加成功率

除了參與IG競賽外，民眾也應積極加入戒菸的行列。根據美國CDC研究資料指出，菸品與腫瘤、糖尿病、腎臟疾病、意外傷害、心血管系統、呼吸系統及消化系統疾病等7大類死因相關，而且還會增加至少14種癌症的罹病風險。

以美國人口健康狀況與死亡指數為基準的調查研究發現，戒菸時間越長，死亡率越接近從不抽菸者的死亡率，因此若是越早戒菸，對健康就越有益處。

不過，國健署提到，戒菸失敗的主要原因通常都是因為民眾多靠「意志力」，認為無需外界幫助，但在不了解戒斷現象、菸癮及戒斷症狀應對方式等的情況下，就容易因此放棄戒菸。

因此，國健署鼓勵吸菸者善用以下戒菸資源，提高戒菸成功率，找回自己的健康，包含：

  • 免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63）：
提供多種語言服務，服務時間為每週一到週六早上9點至晚上9點，服務時間外民眾也可利用語音留言，由諮詢員回撥聯繫

  • 國健署戒菸專線服務中心LINE官方帳號（@tsh0800636363）
  • 全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）
  • 洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58856

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