戒菸善用4資源增加成功率！參加IG短影音競賽關注戒菸　最高可得2萬元

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國健署IG短影音競賽 鎖定年輕族群關注戒菸議題國健署戒菸專線服務中心舉辦「112年度學生Instagram短影音競賽（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrzSxOihgwsR_094s9-ACUD6hpeEf-kTq4lwjTLPJYz202Dg/viewform）」，投稿時間為2023年7月21日至8月20日，並會在8月21－22日進行初審，初步淘汰參賽影片不符合規格者。
戒菸專線服務中心執行長暨彰化基督教醫院副院長陳富滿表示，競賽分為高中職組優勝獎、大專院校組優勝獎、人氣獎，參賽者可重複獲得獎項，最高個人可獲得2萬元獎金，參賽規範如下：
- 每人限投一件
- 片長15－90秒
- 題材不限
- 需有戒菸諮詢專線
- 須遵守《菸害防制法》第12條
- 作品須原創
- 合法授權
- 帳號須設公開並追蹤戒菸專線
戒菸別只靠意志力 善用4資源增加成功率除了參與IG競賽外，民眾也應積極加入戒菸的行列。根據美國CDC研究資料指出，菸品與腫瘤、糖尿病、腎臟疾病、意外傷害、心血管系統、呼吸系統及消化系統疾病等7大類死因相關，而且還會增加至少14種癌症的罹病風險。
以美國人口健康狀況與死亡指數為基準的調查研究發現，戒菸時間越長，死亡率越接近從不抽菸者的死亡率，因此若是越早戒菸，對健康就越有益處。
不過，國健署提到，戒菸失敗的主要原因通常都是因為民眾多靠「意志力」，認為無需外界幫助，但在不了解戒斷現象、菸癮及戒斷症狀應對方式等的情況下，就容易因此放棄戒菸。
因此，國健署鼓勵吸菸者善用以下戒菸資源，提高戒菸成功率，找回自己的健康，包含：
- 免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63）：
- 國健署戒菸專線服務中心LINE官方帳號（@tsh0800636363）
- 全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）
- 洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58856
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