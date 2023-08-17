台灣11歲寶可夢世界冠軍感動人！「選手證」喊價破萬：全部捐出去
日前在日本橫濱舉辦的「寶可夢世界錦標賽 2023，卡牌遊戲兒童組（Junior組）決賽由台灣11歲小將「顏紹同」，以直落二的成績擊敗巴西選手，成功拿下世界冠軍，成為第一位獲得「寶可夢卡牌」世界冠軍的台灣選手，而日前帶領顏紹同的師傅黃暉元，近日也在臉書社團中，開放給全民競標兩人簽名的紀念選手證，並決定將所得全數捐贈給兒福中心，目前最高價已喊到16000元，許多網友也讚賞師傅的好心。
記者張志浩/綜合報導
「寶可夢世界錦標賽」今年在日本橫濱舉辦，賽期為8月11日至13日，賽事一共有電玩遊戲、卡片遊戲、寶可夢Go、寶可夢大集結等4大項目，每項目還會依年齡分組為兒童組、青少年組以及成人組。來自台灣的11歲顏紹同成功擠進卡牌遊戲兒童組決賽後，最終以「放逐系統+蓋歐卡」直落二優秀的成績，擊敗巴西選手的「阿爾宙斯+鋁鋼龍」牌組，成功將世界冠軍收入囊中。
據《巴哈姆特》專訪，顏紹同提到家人都非常支持自己玩寶可夢卡牌，並感激母親一直帶著自己四處跑，只希望自己在玩寶可夢卡牌的時候，也能夠兼顧學業，他也童言童語強調「我都是班上的第一名」。顏紹同的「師父」黃暉元，自己本身也是寶可夢世界錦標賽成年組的參賽選手，雖然這次止步於16強，但看到顏紹同的努力也相當感動。
比賽結束後，黃暉元在臉書社團「寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG」發文分享自己與顏紹同的簽名選手證，他提及，簽名選手證起標0元，一標10或10的倍數，並在下週一（8月21）日晚上9時結標，「我們會將得標的金額，全數捐贈給兒福中心，因為我們希望能讓更多的小朋友有更好的環境，讓大家都有機會能夠享受到寶可夢帶來的快樂」。
貼文發出後，吸引許多網友熱烈討論，「推！紀念價值滿分」、「這是很有愛心的舉動」、「愛心做起來就對了」，而截至目前為止，目前最高留言投標金額為16000元。