《蓮花樓》成毅爆祕戀吳施樂！4證據抓包行程重合 經紀公司打臉
陸劇《蓮花樓》描述成毅飾演的武術天才「李相夷」，與肖順堯飾演的金鴛盟盟主「笛飛聲」約戰東海後雙雙下落不明。10年後李相夷化名遊醫李蓮花，遇到曾舜晞飾演的熱血公子「方多病」，因緣巧合下，3人攜手屢破江湖奇案， 集結武俠動作、驚悚推理的劇情充滿懸念，掀起追劇風潮，而男主角成毅也被網路爆料，祕戀同劇22歲女星吳施樂，對此，成毅經紀公司出面否認。
記者羅凌筠/綜合報導
成毅、吳施樂被抓包8月有4天出現在同一城市，對比他們微博的所在地，2日同時出現在北京、6日在浙江、9日在湖南、15日在上海，因行程重合而遭疑祕戀，2人也多次出現情侶款服飾或潮牌。
此外，在成毅5月17日33生日當天，吳施樂發文7顆綠色愛心，疑似隔空傳情，回溯兩人的發文，也發現吳施樂2月在社群網站推薦歌曲《Porto girl》，成毅3月在雜誌推薦14首歌單中，其中一首也是《Porto girl》。
對此，成毅經紀公司歡瑞世紀發表聲明，表示：「近期有部分網路用戶、自媒體等以無端猜測、編造等方式，發布、傳播、炒作關於成毅先生情感狀況的信息。本公司在此明確澄清，上述信息的內容純是虛假，且已經給成毅先生造成了一定困擾。」