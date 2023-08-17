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於是媽媽帶小華到診所看診，醫師診斷是「過敏」，但吃藥一段時間後也不見好轉，且症狀時好時壞，孩子很困擾，家長也很擔心。後來媽媽又帶小華到醫院門診求診，經醫師詳細檢查後鑑別診斷為「妥瑞氏症」，在經過藥物治療並給予相關衛教後，他的症狀獲得改善，老師也稱讚進步很多，學習狀況也越來越進步。
妥瑞氏症不是抽筋或過敏 症狀常在青春期達到高峰
奇美醫院兒科部主治醫師郭思辰指出，妥瑞氏症是一種抽動症候群，是神經發展性疾病，而非精神疾病，成因可能源自於兒童期發育的大腦基底核多巴胺的高反應性。
它的好發年齡通常在 5 至 6 歲，一直到 10 至 12 歲時症狀較為嚴重。在青春期後約有 1/3 的病人抽動症狀會自然消失，1/3 的病人症狀會逐漸緩解，剩餘 1/3 的病人症狀則會持續到成人。通常妥瑞氏症男性比女性高約 3 至 4 倍，不過，大多數的病人生長及發育史與一般人並無差異，臨床上除了抽動表現，其他神經學檢查大都正常。
妥瑞氏症的症狀包含不自主聲音，像是清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等，以及不自主動作，像是重覆性的眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等，嚴重時可能會出現穢語、肢體大幅度擺動的情形。
也因此妥瑞氏症常被誤診為氣喘、眼睛過敏或呼吸道症候群等，目前診斷主要是藉由詳細的病史及臨床症狀來判斷，無法經由特定檢查確定。根據美國精神醫學會精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-V），妥瑞氏症必須符合以下條件：
- 病程中曾出現多樣動作型抽動及一種或多樣聲語型抽動。
- 抽動頻率時好時壞，時間已持續 1 年以上。
- 症狀在 18 歲以前出現。
- 不是因為物質（如古柯鹼）使用的生理效應或其它疾病（如亨丁頓舞蹈症、病毒後腦炎）所造成。
妥瑞氏症需要理解及陪伴 適時就醫給予孩童適當治療
郭思辰表示，大部分病人並不需要治療，但需要對妥瑞氏症有正確觀念與對病童有更多理解，才能真正幫助到他們。
妥瑞氏症的症狀時好時壞，也會因某些因素加重症狀表現，如：使用 3C 產品時（看電視、打遊戲等）、被告知不要動時、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒以及吃到含有咖啡因的食物（甜食、巧克力）等。而當小朋友的症狀已出現嚴重不適而影響到日常生活，或是抽動症狀頻繁到會影響人際關係、學校生活時，應儘速至小兒神經科醫師的門診就醫，以得到正確的評估與治療。
目前治療方法有藥物治療、行為療法（認知訓練、對抗反應訓練、社會支持）。而妥瑞症病人有 80% 以上會伴隨有如注意力不集中及過動症、強迫症、憂鬱、自我傷害的行為及睡眠異常等共病，因此必須持續觀察並告知醫師相關情況，必要時應積極接受治療，才能得到有效的幫助。
透過理解與陪伴 家人和老師是孩子的重要幫手
郭思辰表示，妥瑞氏症的抽動不是壞習慣，也不是常被誤認的心理疾病或精神病，更不是調皮搗蛋、故意要引人注目的行為。抽動一旦發作就很難壓抑下去，因此不建議刻意去制止這些不自主的動作或聲音。強行制止只會讓病人更緊張、不自在，進而使症狀變得更明顯，而孩子也容易因此在學校及日常生活感到壓力及委屈。
因此，對疾病有正確的了解及日常照護和陪伴特別重要，建議以鼓勵取代責備，減緩孩子的焦慮與壓力；培養孩子的興趣、遠離 3C 產品；適度的運動也有助於緩解症狀。最重要的是家人、老師與同儕的陪伴，給予包容尊重，對病童自信心以及社交能力有正面的效果，才能讓孩子恢復笑容及自信。
文 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚
諮詢專家：奇美醫院兒科部主治醫師郭思辰
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 眨眼、甩頭、抖肩！妥瑞氏症抽動影響日常及上學 及時就醫避免壓抑變嚴重