遠亞併後「新遠傳」資費出爐！4G 149元起 9月亞太可至遠傳繳費
從去年2月遠傳與亞太公布合併，歷經1年半，日前正式通過合併案，遠傳電信總經理井琪今(17)日表示，預計今年第4季完成。亞太電董事長陳鵬表示，合併案會讓產業更有健全的發展，消費者會是最大贏家，且亞太用戶9月起可以在遠傳門市繳交電信費用，預料服務會持續擴增。
記者周淑萍/綜合報導
遠傳和亞太的合併案上月經公平會正式通過，今（17）日由遠傳主辦以「訂婚慶」的形式，遠傳電信董事長徐旭東、現任亞太電董事長陳鵬，以及遠傳電信總經理井琪都將親自到場，公開遠亞合併後的「新遠傳」首支形象影片，同時會中公佈全新的網路服務。
在會中公開合併後的首支形象廣告，特意選用遠傳和亞太各自的代表色，紅色和綠色，遠傳也算是最足了禮貌，在影片中提到合併後頻寬會增加50%，網路容量增加66%，且更加環保，整併基站減碳4萬3000噸。
資費的部分，提出多項優惠，5G月付599元起可用1元帶走三星Galaxy A14和飛利浦IH電子鍋等方案。且即日起至9月底前申辦，被推薦人月付599元方案，即可享連續12個月每月折100元帳單，共計折1200元，推薦人可獲得全家500元禮物卡。同時，新增低資費單門號方案，最低149元，最高為2699元，滿足不同價位帶用戶。