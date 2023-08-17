群創處長「偷吃3女業務」震碎三觀 郁方一篇勸世文被推爆
科技面板大廠群創一名許姓處長15日在臉書「毀滅式自爆」婚外情，坦承偷吃3名「用身體來換取資訊」的廠商女業務，並和其中1名女子拍攝大量不雅影片，同時公開3名女子的姓名、電話、工作單位等個人資料，引發議論。女星郁方聽聞此事件有感而發，分享一篇短文章，3小時吸引超過5千人按讚、300多人轉發。
記者楊穎軒／綜合報導
郁方今（17）日在臉書轉PO以《曖昧》為題的短文，內容寫著：「不要去碰一個已婚的女人，她是一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是一個女人的餘生，不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。這是為人之基本，男女之間的底線。大家都是成年人，不要假裝不知道，愛情雖然不分先來後到，但是人要懂得禮義廉恥，你懂得和異性保持距離，知道分寸感，才值得被信任。」
該篇文章部分文字出自於諾貝爾文學獎得主、大陸知名作家莫言的撰文，郁方在配文寫下「一早觀 『群*處長』」新聞有感，借文，說得真好」，網友讀完留言：「説的真好，不是我們要自知，別傷害了他人又害已」、「不會拒絕愛昧關係的人都不值得被信任」、「很多事情就是失了分寸才失控啊」、「那種人怎麼可能講禮義廉恥？就是各取所需罷了」、「每個人的字典裡都必須要有自律這兩個字」、「大推」！