日圓貶破146！專家剖析日央行未阻貶原因 投資換匯仍可逢低承接
日圓兌美元貶破146，但由於新台幣兌美元也貶，因此，日圓兌新台幣換匯價仍在「0.22字頭」，只是大家也好奇為何日本央行未出手止貶，是否會再向150價位挺進？日圓還有便宜可撿嗎？對此，外匯專家受訪時表示，應與最近國際經濟情勢變化有關，尤其中國碧桂園事件，影響全球投資人信心，就怕演變成中國版「雷曼風暴」，資金流向美元避險，日本央行可能也覺得沒必要浪費銀彈逆勢去阻貶，但他仍認為，日本也面臨通膨問題，不可能不調整貨幣政策，日圓150應會守住，不會破去年低點152，而有投資及換匯需求者，還是可逢低承接布局。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，原本市場預期日本央行應會守住日圓145價位，但卻沒守住，現在進一步貶破146，確實令人擔心，因為看來口頭干預沒用，雖然7月有守住，但8月看來守不住，應該與最近國際經濟局勢變化有關，尤其中國碧桂園債務危機，影響全球投資人信心，不僅美股跌，今年表現最強的日股也撐不住，市場就怕引爆中國版「雷曼風暴」。
也因為美元一直是避險財，在資金流向美元避險之下，美元走強，其他貨幣自然走貶，因此看起來，日本央行也沒很強烈要守，尤其美國聯準會公布7月會議紀錄再放「鷹」，認為打通膨不可前功盡棄要打到底，各國央行應該也不會半途而廢，加上俄羅斯引發的「黑海之亂」，俄退出《黑海穀物安全出口協議》，並攻擊烏克蘭的糧食出口港，再度衝擊全球糧食及能源供應，也讓壓制的通膨有死灰復燃跡象，也讓市場擔心美國9月是否再度升息，英國已率先表態下次還會再升息，也讓美元指數短期再度飆高。
對於日圓兌美元已貶破146價位，接下來是否會挑戰150價位？陳有忠預估，150應該守得住，日圓不會貶破去年低點152價位，畢竟現在日本央行只是口頭干預，還沒有實際進場阻貶，日本央行應該也是在觀察美元走向。不過，他覺得美元利率反應效應已在遞減，而且波峰一波比一波低，美元指數要升破104不容易，美元也不會強到哪去，即便聯準會放「鷹」，目前利率期貨預期9月再升息只有1成多。
因此，陳有忠仍維持看升日圓，主要是日本也面臨通膨問題，要在明年將通膨壓制在1.9%目標區，不可能不調整貨幣政策，也不可能讓日圓繼續貶，這會加重日本通膨壓力，只是日本貨幣政策調整牛步化，也拖累日圓回升進場，因此，他覺得日圓不論投資還是實質匯兌需求，還是可以逢低承接。