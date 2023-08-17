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被控開槍民進黨2天內火速告館長　黨內人士：言論離譜觸碰底線

針對陳之漢指控遭槍擊「是民進黨開的槍」一事，民進黨今已委請律師提告誹謗。（圖／鄭孟晃攝）
針對陳之漢指控遭槍擊「是民進黨開的槍」一事，民進黨今已委請律師提告誹謗。（圖／鄭孟晃攝）

記者陳佩君／台北報導

網紅「館長」陳之漢指控遭槍擊「是民進黨開的槍」，民進黨今（17）日已委請律師提告誹謗，針對民進黨罕見火速提告一事，黨內人士直言，館長砲打民進黨缺乏事實證據，且看似是情緒發洩，民進黨提告「毫無討論空間」。

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陳之漢連續2天2次直播，指控2020年8月遭槍擊「就是民進黨開的槍」。民進黨今委請律師黃帝穎至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗，強調絕不姑息惡意造謠。

民進黨、館長近日為槍擊議題隔空交火，甚至演變成司法戰，後續效應引發網友關注，由於館長在部分年輕人中有一定支持度，民進黨與館長「開槓」後，是否影響民進黨選情，引發外界關切，對此，民進黨人士認為，目前暫時看不出來會影響選情，事實上，館長砲打內容缺乏事實證據，甚至很多人認為他只是情緒發洩。

針對館長指控，民進黨昨天上午先是駁斥不實謠言，表示不排除進一步法律行動，下午又稱「大選律師團已完成蒐證，決定提告誹謗」，在不到一天時間內，律師團在今天上午付諸行動，至台北地方檢察署遞狀，對陳之漢提告誹謗。

民進黨人士強調，館長指控民進黨開槍，還不是用影射方式，民進黨為捍衛清白，提告是不得不做的事，若民進黨沒有動作，這是默認嗎？「怎麼可能不告他？這毫無模糊空間」。

至於是否會得罪大批「館粉」？黨內人士坦言，館長確實有一批支持者，但支持者也會看有沒有證據，館長聲稱「就算告成，罰罰錢又怎樣」，就知道他沒有想對自己言論負責。

黨內人士反嗆說，館長所說的話越來越離譜，應該要去問台灣民眾黨主席柯文哲、民眾黨、前立委黃國昌認不認同其言論才是。

對於民進黨提告館長一事，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪時表示，既然已經提告，大家就在法院見真章；民進黨團副書記長洪申翰則說，台灣是民主社會，公眾人物發表言論必須負起責任，這無法讓台灣走向完善的公民社會。

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