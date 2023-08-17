把握黃金3分鐘！　醫師示範寵物CPR急救4步驟

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▲徐嘉鴻醫師用教具安娜狗示範寵物CPR。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）
新北市政府動保處表示，寵物CPR操作並不難，飼主若能第一時間發現並立即給予施行CPR，即可把握最佳救援時機，減低寵物所受的傷害、增加存活的機率。
第1步：先確認沒有呼吸、沒有意識。
第2步：清除口中異物。
第3步：按壓心臟位置，手掌交疊手臂打直，按壓頻率2次/秒，按壓胸腔要下陷1/3-1/2的深度，按壓30次。
第4步：口對鼻吹氣，雙手握緊狗狗嘴巴，口含住牠的鼻子吹2口氣，並用眼睛餘光觀察胸部有無起伏，以確認氣體順利進入犬隻體內。
通常步驟3、4會重複執行，並儘速送醫檢查。學會寵物CPR操作可以爭取多一點送醫時間，避免憾事發生！
搶救昏迷犬貓自己來 飼主也能學CPR訓練因應飼養犬貓人口增加，新北市政府動保處在舉辦講習及認養會等，運用各種場合辦理寵物CPR訓練，目前已有600多人完成寵物CPR訓練，並取得訓練證明。今年並與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會（簡稱台灣運動安全急救協會）合作推廣寵物心肺復甦術（Cardiopulmonary resuscitation,CPR），舉辦種子教師儲備訓練，成為寵物CPR講師。
台灣運動安全急救協會提供大型活動緊急救護支援，推廣全民運動安全及訓練民眾急救技能、培訓緊急救護人員及促進相關教育訓練，提升大型活動緊急救護品質，堅實大型活動人員之急救技能，促進大型活動緊急救護之研究與發展為宗旨。今年更是跨足寵物CPR訓練課程，希望可將救援對象擴及寵物。
衛生福利部書和醫院預防醫學暨社區醫學醫師徐嘉鴻表示，民眾在此課程裡可以學習到成人、嬰幼兒以及動物的CPR技術操作，讓其了解急救技能的關聯性與重要性，學習到正確與實用的急救知識與技能。
今年8月11日至12月23日辦理8場寵物CPR訓練課程，相關上課資訊公告在動保處官網https://reurl.cc/YeRXv0，提供民眾報名參與，希望更多飼主學習此項技能，把握黃金3分鐘，在第一時間挽救寵物的性命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58862
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