特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》雙平台預註冊開放

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預約人數20萬達成：幻魔石x500+頂級魔汁軟糖x20
預約人數40萬達成：幻魔石x500+頂級魔汁軟糖x30
預約人數70萬達成：幻魔石x1,000
預約人數100萬達成：幻魔石x1,000+轉蛋券x10
其他豐富獎勵：
個人預約獎勵：幻魔石x100+頂級魔汁軟糖x30
雙平台預註冊獎勵：幻魔石x1000+轉蛋券x10
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