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特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》雙平台預註冊開放

▲《我想成為影之強者！Master of Garden》完成事前登錄即可領取豐富獎勵。（圖/品牌提供）
▲《我想成為影之強者！Master of Garden》完成事前登錄即可領取豐富獎勵。（圖/品牌提供）

本報訊

大宇資訊旗下星宇互娛今（17）日宣布，《我想成為影之強者！Master of Garden》台港澳地區已正式開放Google Play及App Store雙平台預註冊及官方事前登錄活動！此款遊戲為《我想成為影之強者！》（陰の実力者になりたくて！）IP首款線上3D 動畫 RPG，最引人注目的特色不僅在於全日文配音劇情，玩家還可以體驗動畫劇情內沒有的「七影列傳」劇情！玩家將透過遊戲內原作者監修的原創活動和角色故事，深入體驗完整的影之強者世界觀，一窺七影們的成長軌跡！《我想成為影之強者！Master of Garden》雙平台預註冊及事前登錄活動正式開放

即日起前往《我想成為影之強者！Master of Garden》官方網站，完成事前登錄即可領取豐富獎勵！依據預約人數里程碑，只要達成相應數量的預約人數，即可在開服後領取幻魔石、頂級魔汁軟糖和轉蛋券等豪華獎品！趕緊邀請好友一同加入《我想成為影之強者！Master of Garden》預約行列吧！

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預約人數3萬達成：幻魔石x200
預約人數5萬達成：幻魔石x300
預約人數10萬達成：幻魔石x500
預約人數20萬達成：幻魔石x500+頂級魔汁軟糖x20
預約人數40萬達成：幻魔石x500+頂級魔汁軟糖x30
預約人數70萬達成：幻魔石x1,000
預約人數100萬達成：幻魔石x1,000+轉蛋券x10

其他豐富獎勵：
個人預約獎勵：幻魔石x100+頂級魔汁軟糖x30
雙平台預註冊獎勵：幻魔石x1000+轉蛋券x10

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