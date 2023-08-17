寶寶歪頭好可愛？４徵兆小心「嬰兒肌肉型斜頸」早檢查！

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寶寶歪頭好可愛？４徵兆小心「嬰兒肌肉型斜頸」
李其芸物理治療師表示，俗稱「歪脖子」的斜頸，是指新生兒的頭部呈現不自然扭轉的或傾斜，通常發生在出生後三個月內。若發現寶寶的頭總是歪歪的、喜歡轉向單側，就必須注意有可能是斜頸的問題。
更細部說明，先天性斜頸的症狀可包括寶寶的頭部向一側傾斜，下巴向另一側傾斜。頭部和頸部活動範圍受限。頸部肌肉腫脹或僵硬，甚至出現豌豆大小的腫塊。面部特徵不對稱。家長們可多留意。
為何會「嬰兒肌肉型斜頸」？原來是胸鎖乳突肌纖維化！
李其芸物理治療師表示，先天性肌肉型斜頸通常是由於頸部的「胸鎖乳突肌」纖維化所致。胸鎖乳突肌位於頸部兩側，負責頭頸部的活動，當發生纖維化便會使得頭頸傾斜。
以右側為例，當右側的胸鎖乳突肌肉發生纖維化，右側的肌肉會變硬、變短、失去延展性，便會使寶寶頭部向右傾、下巴向左邊斜且臉部向左轉，有時甚至可以在患側觸摸到堅硬的肌肉硬塊。
目前醫學對於先天性斜頸的發生原因仍然不明，但推論有可能是胎位不正、胎內環境壓迫、胎內姿勢不良、產程較長、胎兒發育過程中肌肉病變等所引起，少數患者會同時有其它肌肉骨骼異常。
「嬰兒肌肉型斜頸」早治療檢查，物理治療師：效果通常非常好！
李其芸物理治療師呼籲，家長一旦觀察到孩子有斜頸的症狀，務必及時尋求醫師的專業診斷，並接受復健治療，與醫療團隊密切配合。復健的時間依據症狀有所不同，但通常都有非常好的效果。
3種治療方式：
治療方面可包括超音波、按摩、被動牽拉運動。超音波用於軟化肌肉，並改善患側肌肉的血液循環。按摩則食指指腹和胸鎖乳突肌方向垂直，力道輕柔的深層按摩約5-10分鐘。
治療－被動牽拉運動：
平躺時－側彎＆轉頭：
以右側斜頸為例，平躺時「側彎」，可固定寶寶的身體，將寶寶的頭部側彎向左邊，讓左耳貼近左肩，在這個姿勢維持10-20秒，再放鬆，每次動作可重複5-10次。「轉頭」則將臉轉向右側使下巴靠近右肩，且在這個姿勢維持10-20秒，再放鬆，每次動作可重複5-10次。
趴睡時－轉頭：
以右側斜頸為例，照顧者在一旁陪伴，將寶寶的頭部轉向右側，右耳朝向天花板，直到左耳平貼床面。也可在寶寶的右側擺放玩具、玩偶等吸引孩童的物品。
抱姿時－轉頭＆輕抬：
以右側斜頸為例，直抱可將寶寶頭部轉向右側，左側耳朵貼平媽媽胸口。側身抱則將寶寶右側頸部朝地面貼近手臂，用前臂將寶寶的頭輕輕抬起。
也提醒，發現寶寶有肌肉型傾斜症狀盡早檢查治療，被動牽拉運動與物理治療師詳細討論後操作，以利確保寶寶安全，也更有利治療。
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