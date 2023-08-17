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根據衛福部所統計的國人十大死因，高血壓性疾病的死亡率以及排行都呈現上升趨勢，也因此常被稱為「沉默的殺手」，但其實高血壓人口很容易被忽略，王子源分享：「遇過一個年輕的學生，其實高血壓已經十幾年，因為本身也沒有症狀，後來一量血壓發現 200 毫米汞柱，一查才知道自己罹患了『原發性醛固酮過高症』，好在治療後已經根治。」
高血壓當中有 90% 屬於「原發性高血壓」，主因是生活習慣、缺乏運動、鹽分攝取太多、遺傳等，這類藉由通常藉由按時服藥，應可以穩定控制血壓。
另外剩下 10 %則為「續發性高血壓」因為內分泌異常、腎臟疾病、心血管疾病、神經系統疾病、甚至服用的藥物所導致，這類患者往往藉由藥物也未必能很好控制血壓，若進一步去看續發性當中有很高比例就是所謂「原發性高醛固酮症」。
什麼原因導致「原發性高醛固酮症」？
到底什麼是「原發性高醛固酮症」？醛固酮是由腎上腺皮質製造分泌的其中一種荷爾蒙，可能因為單側腎上腺瘤或是增生，導致血中鈉離子增加後會讓水分容易滯留使得血壓上升，常見病因有以下幾種：
- 良性腺瘤
- 兩側腎上腺增增殖
- 腎上腺皮質激素
- 類固醇抑制皮脂醛酮症
這幾項數值觀察是否有異常
台灣約 53 萬人屬於續發性高血壓，但高血壓患者並不知道自己是「原發性高醛固酮症」，過往即時服用 2-3 顆藥物藥物也不能控制血壓，同時還會有低血鉀的症狀出現，王子源建議：「民眾可先到醫院來檢驗，除了抽血檢驗醛固酮/腎素比例，同觀察鉀離子、膽固醇來進行評估。」
「醛固酮/腎素」檢驗在大型醫院中幾乎有健保給付，但在一般診所較少有此檢驗，當檢驗出來的數值大於 30 幾乎是確診 「原發性醛固酮過高症」，不過小於 30 卻不一定說排除不是，並不是每個病人都那麼好診斷，有時檢數值也可能受到藥物干擾，臨床上曾檢驗三到四次才找出來問題。
另外，王子源提醒：「原發性醛固酮過高症約有二到三成的病人患有低血鉀，本身有些是低鉀症患者可以來檢查，但是沒有低鉀症，有時候很容易被醫師排除，沒有得到機會檢驗出問題。」
六大警訊有可能原發性高醛固酮症上身
在日本則認為每個人都可以進行篩檢，否則患者可能誤吃很多藥仍無法控制高血壓，高血壓族群中哪些人該警覺可能罹患「原發性高醛固酮症」？
- 血壓大於150/100毫米汞柱
- 藥物阻抗型高血壓
- 自發性/利尿劑引發低血鉀
- 意外發現腎上腺腫瘤
- 家族史：早發性高血壓
- 一等親有原發性高醛固酮症
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院內分泌科王子源主任
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃藥仍控制不了高血壓！一檢查有機會擺脫長年血壓困擾