美日韓峰會18日登場 擬發表兩份「大衛營」文件確立三邊合作框架
美國、日本和韓國的領導人18日將在美國華府近郊大衛營（Camp David）召開領袖峰會，預計將會通過「大衛營原則」（Camp David Principles）與「大衛營精神」（Spirit of Camp David）兩份文件，確定三邊合作的基本框架，進一步加強溝通。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國國家安保室第一次長（國安副助理）金泰孝表示，「大衛營原則」是關於美日韓保持合作的方針，「大衛營精神」則是3國合作藍圖和落實方案的聯合聲明。
據悉，美日韓3國領導人將重申彼此基於共同奉行的價值和規則行動，為朝鮮半島、東盟、印太地區、太平洋島國等區域和世界的和平與繁榮加強合作。具體將寫入大衛營精神的方案則包括，實現共同協商機制，加強延伸威懾和軍事聯合演習，以及推動經貿合作和經濟安全發展。
金泰孝指出，3國領導人也有可能共同簽署另一份文件，但未透露內容與何有關。另外，金泰孝表示總統尹錫悅將在此行分別與美國和日本領導人舉行雙邊會談。根據韓國總統府知情人士透露，韓日雙邊峰會不會討論福島核處理水排海問題。
根據《共同社》報導，白宮國家安全會議（NSC）印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）表示，美日韓峰會將每年定期舉行，並設置緊急時直接聯絡的熱線，進一步加強溝通。