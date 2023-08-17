警執勤配戴與成人網站雷同色調貼片　應曉薇：台北成慾望城市？

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應曉薇說，今日發生台北市正牌警察執勤時竟自行在制服上配帶雖寫著police，但色彩、製作如假換真是全世界最大情色網站的商標。警員在街上大玩情趣cosplay，路人只能目瞪口呆，據了解已有調皮人士要向國際媒體投訴；應曉薇也不滿表示，除非是該警員執勤時在外偷偷貼上，「如果不是，該派出所所長瞎眼了？」
應曉薇說，網路什麼都買的到，警用配備到處都可買，在滿足警察迷的收藏，有心人如果用來犯罪假冒警察，以現在法令依刑法第159條公然冒用公務員服飾罪，僅最高可處一萬五千元罰金，希望台北市警局能妥善了解並懲處，也一併了解各分局制服情況是不是都很正常。
市警局督察室股長陳立祺指出，針對這個案，回去會了解狀況，他也是記者會時才知道此事，但強調警政署和市警局一直要求執勤時要有相關規定，包括服裝、佩飾都一樣，此案會再去了解。
市警局指出，員警執勤時，制服應依「警察制服式樣及應佩帶標識」規定穿著，此案初步判別，員警是把非警用徽章貼在防彈背心上，就像有些單位員警會自製單位的徽章貼在防彈背心上；此案員警是交通員警，市警局針對此案將著手調查，若調查屬實，視個案狀況及相關規定研議懲處或策進作為。