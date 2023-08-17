54歲高勝美近況曝光！直擊與古巨基練團 凍齡模樣美翻了
「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」邀請到六組實力派歌手古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲輪番上陣，希望用歌聲讓大家喚起專屬於那個美好年代的時光。一到台灣就直奔練團室的古巨基，表示自己非常開心，回憶畫面也一一浮現，許久未在螢光幕前露臉的高勝美，近況也跟著曝光，54歲凍齡模樣公開。
記者吳雨婕/綜合報導
古巨基與高勝美、殷正洋、李翊君等人為了「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」進行彩排，擔任演唱會特別演出的古巨基，表示非常開心，「因為演出有很多經典戲劇裡面的歌曲，聽到音樂響起時，回憶的畫面也一一浮現，希望會讓入場的粉絲朋友們勾起許多美好的回憶。」
高勝美則說，因為自己很久沒有在台灣演出了，心情上非常期待，除了希望可以帶給台灣聽眾一場美好的聽覺饗宴，同時也向自己的粉絲喊話：「我知道你們很想我、很愛我，很想趕快藉著這場演出，見到我可愛的粉絲朋友們，大家一定要來聽！」動力火車表示，對於能夠參加這次的演出覺得非常興奮，同時很開心可以演譯這些經典作品，像是劉文正的歌曲《卻上心頭》就是他們年輕時候的作品，在唱的時候有「回憶湧上心頭的感動」。
由於太重視這次的演唱會，李翊君更是自己準備了3套服裝，到現在都還選不出來要穿哪一套演出。也直呼很希望可以在演出當天見到瓊瑤本人，更說如果真的見到本人，她應該會哭出來。