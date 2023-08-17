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耳前異音又張口度不正常　「顳顎關節鏡手術」 精準治療

耳前異音又張口度不正常　「顳顎關節鏡手術」 精準治療
耳前異音又張口度不正常　「顳顎關節鏡手術」 精準治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】39歲的陳老師有教學熱忱又認真，平日忙碌授課外，也關心學子們之生活起居，常常跟家長密集說話聯繫，繁忙的工作加上人際互動壓力下，多年前陳老師發現自己張口時耳前開始出現異音(彈響聲)。起初陳老師不以為意，就這樣伴隨她三年卻越來越嚴重：每當進食出現疼痛、甚至咀嚼困難，到後來不管何時，都劇烈疼痛不已，才到中國醫藥大學附設醫院求診口腔顎面外科找羅文甫醫師治療。

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評估顳顎關節症狀　小心自己是高風險　　

羅文甫醫師評估陳老師罹患了「顳顎關節症候群（Tempor-Mandibular Disorders ；TMD ）」，而且陳老師張口度只剩下正常值的一半。羅文甫醫師建議陳老師接受微創顳顎關節鏡手術，微創傷口小照護容易，在術後第14天，陳老師已能恢復到以往的張口度，吃飯講話不再 發生疼痛、卡頓之狀況，重拾正常生活。

羅文甫醫師指出， 顳顎關節位於臉部兩側耳朵前方（俗稱下巴關節），由兩塊骨頭形成的關節，連接著我們的頭骨和下顎，掌管嘴巴張開和閉上的關節和下顎肌肉，允許我們咀嚼食物、說話以及進行眾多臉部表情，擔任眾多複雜任務，而曾有外傷、咬合不正、不適當之口腔習慣，以及心理壓力等都是「顳顎關節症候群」的高危險群。國內研究顯示，台灣約有超過10%的人口患有「顳顎關節症候群」，好發於上班族的年齡（20-40歲），通常女性多於男性，許多人可能不知道自己正在受其困擾。

患有顳顎關節症候群　顳顎關節鏡手術治療

顳顎關節症候群包含許多不同的症狀，如顳顎關節疼痛、耳前痛、咀嚼困難，以及開合口時出現噪音、卡頓感等。另外，也可能引起頭痛、頸部痛、肩部痛，甚至影響到日常生活進食或說話，此外也會影響牙科的治療，例如治療後牙、矯正治療等。羅文甫醫師說，由於「顳顎關節症候群」症狀多元與複雜，往往對正確診斷和及時治療形成一大挑戰。

顳顎關節症候群的傳統治療方式，常以非侵入性治療起步，例如透過改善不良的咀嚼習慣，輔以藥物治療、乾針治療、物理治療、製作咬合板或咬合矯正等。然而，對於某些嚴重病患，以上傳統治療方法之效果有限，無法完全改善症狀，或是治療後仍時常復發。此時醫師需要考慮侵入性治療，像是施打肉毒、玻尿酸，關節腔沖洗等低侵入性的治療方式，甚至極少數的病人需要高侵入性、傳統的開放性手術以修復或取代受損的關節。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58888

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