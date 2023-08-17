耳前異音又張口度不正常　「顳顎關節鏡手術」 精準治療

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評估顳顎關節症狀 小心自己是高風險羅文甫醫師評估陳老師罹患了「顳顎關節症候群（Tempor-Mandibular Disorders ；TMD ）」，而且陳老師張口度只剩下正常值的一半。羅文甫醫師建議陳老師接受微創顳顎關節鏡手術，微創傷口小照護容易，在術後第14天，陳老師已能恢復到以往的張口度，吃飯講話不再 發生疼痛、卡頓之狀況，重拾正常生活。
羅文甫醫師指出， 顳顎關節位於臉部兩側耳朵前方（俗稱下巴關節），由兩塊骨頭形成的關節，連接著我們的頭骨和下顎，掌管嘴巴張開和閉上的關節和下顎肌肉，允許我們咀嚼食物、說話以及進行眾多臉部表情，擔任眾多複雜任務，而曾有外傷、咬合不正、不適當之口腔習慣，以及心理壓力等都是「顳顎關節症候群」的高危險群。國內研究顯示，台灣約有超過10%的人口患有「顳顎關節症候群」，好發於上班族的年齡（20-40歲），通常女性多於男性，許多人可能不知道自己正在受其困擾。
患有顳顎關節症候群 顳顎關節鏡手術治療顳顎關節症候群包含許多不同的症狀，如顳顎關節疼痛、耳前痛、咀嚼困難，以及開合口時出現噪音、卡頓感等。另外，也可能引起頭痛、頸部痛、肩部痛，甚至影響到日常生活進食或說話，此外也會影響牙科的治療，例如治療後牙、矯正治療等。羅文甫醫師說，由於「顳顎關節症候群」症狀多元與複雜，往往對正確診斷和及時治療形成一大挑戰。
顳顎關節症候群的傳統治療方式，常以非侵入性治療起步，例如透過改善不良的咀嚼習慣，輔以藥物治療、乾針治療、物理治療、製作咬合板或咬合矯正等。然而，對於某些嚴重病患，以上傳統治療方法之效果有限，無法完全改善症狀，或是治療後仍時常復發。此時醫師需要考慮侵入性治療，像是施打肉毒、玻尿酸，關節腔沖洗等低侵入性的治療方式，甚至極少數的病人需要高侵入性、傳統的開放性手術以修復或取代受損的關節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58888
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