2023兩廳院夏日爵士登場！庫特．艾靈攜手查理．杭特　明首發演唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩廳院提到，在爵士音樂雜誌《DownBeat》中，贏得了12次「年度最佳男爵士歌手」獎的庫特．艾靈，擁有極高辨識度的溫暖男中音音色，以無法取代的舞台魅力、驚豔的歌唱技巧及引人入勝的填詞能力，熟稔地在四個八度的音域中來回穿梭，帶領觀眾進入他的時空。
兩廳院表示，也因此《華盛頓郵報》（The Washington Post）給予艾靈這樣的評論「自1990年代中期以來，再無爵士歌手能像庫特．艾靈這樣勇敢、充滿能量和趣味。」此外，BTS成員V在一次訪談中更表明「庫特．艾靈是他非常景仰的爵士男歌手」，艾靈也透過發文表示「非常榮幸，期待一起合作」。
兩廳院指出，對於學吉他的人而言，電吉他權威查理．杭特（Charlie Hunter）是狠角色般的存在，他能夠一個人在快速的節奏下，獨自演奏兩條困難與複雜的旋律；也是眾多音樂人的合作對象，包含諾拉瓊絲（Norah Jones）、約翰梅爾（John Mayer）。
查理．杭特此次將帶著他的自有品牌吉他Hybrid Guitar，一把混合貝斯弦的中音吉他，讓他在演出中可同時兼任貝斯手和吉他手的角色，用柔軟紳士的高貝斯音色，撐起樂團裡的低音，也活化樂團整體的律動感。兩廳院說，對於吉他演奏及器材愛好者，是不可錯過的一場的吉他盛宴，在思維以及音色技術上一定會有許多啟發。
除了上述兩位優秀音樂家，此次的鍵盤手—小肯尼．班克斯（Kenny Banks Jr.）及鼓手—馬庫斯．芬尼（Marcus Finnie）也不容小覷。小肯尼曾在2019年入圍難度極高的美國鋼琴家獎爵士樂比賽的決賽，他在獨奏和三重奏形式的表演中廣受好評。
馬庫斯精準、靈活、充滿音樂性的演奏，不只可以帶領樂團律動感十足，更是從流行到爵士各種音樂風格都可以輕鬆駕馭，推出不少屬於自己的高技術性的演奏作品，並曾獲邀擔任多位國際巨星的鼓手，包含泰基．馬哈（Taj Mahal）、懷舊女郎（Lady Antebellum）、唐娜．桑默（Donna Summer）等。
兩廳院說，《SuperBlue》是由4位鬼才音樂家時而互相挑戰彼此的即興能力，碰撞出無法預期的延伸音（Tension），增添和弦的多樣性，時而互相透過旋律包裹著彼此，抽掉任何一節音樂動機，都使得歌曲不完整。有著嬉皮感的跳動、極富情感的旋律、豐富且無法預期的節奏、瘋狂著迷的律動，讓樂迷的感官開啟新的可能，是今年夏天千載難逢的音樂體驗。誠摯邀請樂迷8月18日走進國家音樂廳觀賞庫特．艾靈與查理．杭特《SuperBlue》，一同在音樂的多重宇宙裡，盡情享受、盡情搖擺，更多訊息詳見網站。