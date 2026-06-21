端午連假後開工有現金補助可領！2026普發一萬現金「國民支援金」現在進度完成一讀，全民再等等三讀通過。有地方機關搶先發錢了，苗栗縣銅鑼鄉公所表示，6月26日發放「振興經濟金8500元」，本文整理適用對象申請資格、發放時間與金額、攜帶證件一次看。公所提醒，若有委託切結書請先在家中填好！領取時間為上午9點至12點、下午1點至4點（中午休息1小時）。誰可以領取？怎麼領用等常見問題QA一篇看懂。
中央政府2026全民普發一萬現金2.0「國民支援金」，目前進度為特別條例草案立法院通過一讀，全民領錢再等等。先來看苗栗縣銅鑼鄉公所搶先6月底發錢「現金8500元」，苗栗縣銅鑼鄉公所表示，為支持在地消費、活絡地方經濟，公所衡酌財政狀況，於法令規範額度內支應「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金」。
6/26發錢！苗栗縣銅鑼鄉公所「8500元振興經濟金」 領取對象資格一覽
一、發放金額：
新台幣8500元現金。
二、發放對象：
1. 民國114年12月31日（含當日）設籍，且於造冊日115年4月30日仍持續在籍之本鄉鄉民。
2. 民國114年12月31日（含當日）前出生，未辦理出生登記或初設戶籍之新生兒，於領取前辦妥戶籍登記者。
3. 造冊日115年4月30日前死亡，且辦妥戶籍除戶者，不具領取資格。
三、攜帶證件
應備文件：所有證件皆須「正本」
1. 本人親自領取：
國民身分證、印章
2. 未成年人（未滿18歲）：
由法定代理人領取，並需發放通知單及委託切結書、國民身分證、印章，及未成年人國民身分證、戶口名簿三個月之內謄本正本（三擇一）。
3. 委託他人領取：
公所提醒，若有委託切結書請先在家中填好！帶發放通知單及委託切結書（委請鄰長將發放通知單及委託切結書送到符合資格者戶籍地）、委託人國民身分證、印章，及受託人國民身分證、印章；不接受手機翻拍證件、戶口名簿、戶籍謄本等高畫素照片；不接受視訊方式核對證件。
委託切結書委託人／法定代理人／監護人欄位務必由本人親簽或蓋章，如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人（切結人）負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。
四、領取方式、時間與地點
1. 65歲以上（50年1月1日前出生）符合銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金領取資格之長輩，原則採匯款方式辦理，日期訂於115年6月25日，匯入苗栗縣敬老禮金帳戶（倘有未提供敬老禮金帳戶之長者，仍請依發放通知單指定時間地點現場領取或於補領期限內至公所三樓補領，逾期視同放棄）。
2. 各村現金發放：
115年6月26日至115年6月28日，上午9點至12點、下午1點至4點（中午休息1小時）
各村指定日期地點發，依本所公告及發放通知單為主
3. 銅鑼鄉公所三樓會議室補領：
115年6月29日至115年7月3日，上午9點至12點、下午1點至4點（中午休息1小時）
無法於下村時間領取者，請於補領期限內至銅鑼鄉公所三樓會議室補領，逾期視同放棄。
「苗栗縣銅鑼鄉發放振興經濟金」誰可以領取？怎麼領用？常見問題QA一次看
Q1：現金發放在哪一天？時間？
A1：115年6月26日至6月28日星期五至星期日，上午9時至中午12時及下午1時至下午4時，至各村指定地點辦理。
115年6月29日至7月3日星期一至星期五，上午9時至中午12時及下午1時至下午4時，至本所三樓會議室領取。
Q2：誰可以領取？
A2：114年12月31日（含）前設籍本鄉且於造冊日115年4月30日仍持續在籍。
114年12月31日（含）當日前出生之新生兒，未辦理出生登記或初設戶籍之新生兒，於領取期限前辦妥戶籍登記。
65歲以上長者（50年1月1日前出生者）以匯款方式撥入帳戶，115年領有苗栗縣敬老禮金者，將於115年6月25日撥入長者既有帳戶。
Q3：誰不具領取資格？
A3：115年4月30日前死亡且辦妥戶籍除戶者。
無中華民國國民身分證之外配。
擁有居留證但不具國民身分證者。
Q4：在監服刑怎麼領？
A4：委託他人代領「雙方身分證＋代領人印章＋委託切結書」。
Q5：未成年人（未滿18歲）要怎麼領？
A5：未成年人（未滿18歲）需由法定代理人代為領取。
請攜帶發放通知單及委託切結書、法定代理人身分證、印章及未成年人之國民身分證、戶口名簿、或三個月內戶籍謄本正本（三擇一）。
Q6：具領取資格者，於發放日前死亡如何領取？
A6：請具繼承權者指派其中一人填列切結書，並攜帶除戶謄本或死亡證明以及領取人身分證、印章。
Q7：發放通知單及委託切結書何時發放？
A7：發放通知單及委託切結書已於115年6月1日起，由鄰長發送完畢至各戶，若尚未收到者可洽詢公所民政課。發放通知單及委託切結書以「人」為單位。
Q8：委託切結書請先在家裡填寫完畢。
A8：委託切結書請務必在家填寫完成後，再前往發放地點領取振興經濟金，加速現場領取速度。
Q9：攜帶證件，一律正本。
A9：證件（身分證、戶籍謄本、戶口名簿）都要正本。
不接受手機翻拍證件、戶口名簿、戶籍謄本等高畫素照片。
不接受視訊方式核對證件。
苗栗縣銅鑼鄉公所表示，再次提醒鄉親，振興經濟金相關資訊，請以「銅鑼鄉公所官方平台公告」為主，請勿輕信網路流傳或來源不明之訊息。如有疑問，請向村長、村幹事或銅鑼鄉公所民政課詢問。
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6/26發錢！苗栗縣銅鑼鄉公所「8500元振興經濟金」 領取對象資格一覽
一、發放金額：
新台幣8500元現金。
二、發放對象：
1. 民國114年12月31日（含當日）設籍，且於造冊日115年4月30日仍持續在籍之本鄉鄉民。
2. 民國114年12月31日（含當日）前出生，未辦理出生登記或初設戶籍之新生兒，於領取前辦妥戶籍登記者。
3. 造冊日115年4月30日前死亡，且辦妥戶籍除戶者，不具領取資格。
三、攜帶證件
應備文件：所有證件皆須「正本」
1. 本人親自領取：
國民身分證、印章
2. 未成年人（未滿18歲）：
由法定代理人領取，並需發放通知單及委託切結書、國民身分證、印章，及未成年人國民身分證、戶口名簿三個月之內謄本正本（三擇一）。
3. 委託他人領取：
公所提醒，若有委託切結書請先在家中填好！帶發放通知單及委託切結書（委請鄰長將發放通知單及委託切結書送到符合資格者戶籍地）、委託人國民身分證、印章，及受託人國民身分證、印章；不接受手機翻拍證件、戶口名簿、戶籍謄本等高畫素照片；不接受視訊方式核對證件。
委託切結書委託人／法定代理人／監護人欄位務必由本人親簽或蓋章，如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人（切結人）負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。
四、領取方式、時間與地點
1. 65歲以上（50年1月1日前出生）符合銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金領取資格之長輩，原則採匯款方式辦理，日期訂於115年6月25日，匯入苗栗縣敬老禮金帳戶（倘有未提供敬老禮金帳戶之長者，仍請依發放通知單指定時間地點現場領取或於補領期限內至公所三樓補領，逾期視同放棄）。
2. 各村現金發放：
115年6月26日至115年6月28日，上午9點至12點、下午1點至4點（中午休息1小時）
各村指定日期地點發，依本所公告及發放通知單為主
3. 銅鑼鄉公所三樓會議室補領：
115年6月29日至115年7月3日，上午9點至12點、下午1點至4點（中午休息1小時）
無法於下村時間領取者，請於補領期限內至銅鑼鄉公所三樓會議室補領，逾期視同放棄。
「苗栗縣銅鑼鄉發放振興經濟金」誰可以領取？怎麼領用？常見問題QA一次看
Q1：現金發放在哪一天？時間？
A1：115年6月26日至6月28日星期五至星期日，上午9時至中午12時及下午1時至下午4時，至各村指定地點辦理。
115年6月29日至7月3日星期一至星期五，上午9時至中午12時及下午1時至下午4時，至本所三樓會議室領取。
Q2：誰可以領取？
A2：114年12月31日（含）前設籍本鄉且於造冊日115年4月30日仍持續在籍。
114年12月31日（含）當日前出生之新生兒，未辦理出生登記或初設戶籍之新生兒，於領取期限前辦妥戶籍登記。
65歲以上長者（50年1月1日前出生者）以匯款方式撥入帳戶，115年領有苗栗縣敬老禮金者，將於115年6月25日撥入長者既有帳戶。
Q3：誰不具領取資格？
A3：115年4月30日前死亡且辦妥戶籍除戶者。
無中華民國國民身分證之外配。
擁有居留證但不具國民身分證者。
Q4：在監服刑怎麼領？
A4：委託他人代領「雙方身分證＋代領人印章＋委託切結書」。
Q5：未成年人（未滿18歲）要怎麼領？
A5：未成年人（未滿18歲）需由法定代理人代為領取。
請攜帶發放通知單及委託切結書、法定代理人身分證、印章及未成年人之國民身分證、戶口名簿、或三個月內戶籍謄本正本（三擇一）。
Q6：具領取資格者，於發放日前死亡如何領取？
A6：請具繼承權者指派其中一人填列切結書，並攜帶除戶謄本或死亡證明以及領取人身分證、印章。
Q7：發放通知單及委託切結書何時發放？
A7：發放通知單及委託切結書已於115年6月1日起，由鄰長發送完畢至各戶，若尚未收到者可洽詢公所民政課。發放通知單及委託切結書以「人」為單位。
Q8：委託切結書請先在家裡填寫完畢。
A8：委託切結書請務必在家填寫完成後，再前往發放地點領取振興經濟金，加速現場領取速度。
Q9：攜帶證件，一律正本。
A9：證件（身分證、戶籍謄本、戶口名簿）都要正本。
不接受手機翻拍證件、戶口名簿、戶籍謄本等高畫素照片。
不接受視訊方式核對證件。
苗栗縣銅鑼鄉公所表示，再次提醒鄉親，振興經濟金相關資訊，請以「銅鑼鄉公所官方平台公告」為主，請勿輕信網路流傳或來源不明之訊息。如有疑問，請向村長、村幹事或銅鑼鄉公所民政課詢問。