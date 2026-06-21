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◼︎桃園市6月22日停水範圍一次看

▲桃園市6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市6月22日停水範圍一次看

▲台中市大里區6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市西屯區6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市南區6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市6月22日停水範圍一次看

▲高雄市橋頭區、岡山區6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣6月22日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲彰化縣6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎雲林縣6月22日停水範圍一次看

▲雲林縣斗六市6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲雲林縣土庫鎮6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月22日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣6月22日停水範圍一次看

▲屏東縣6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣萬巒鄉6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月22日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台東縣6月22日停水範圍一次看

▲台東縣6月22日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月22日（週一）在以及上述9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達32小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月22日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：管線工程📍影響區域大溪區：三民路一段、三民路二段、北部橫貫公路、安和路、復興路一段、復興路二段、慈康路、承恩路、環湖路一段、環湖路二段、頭寮一路、頭寮路。復興區：三民路一段、中山路、中正路、仁愛路、北部橫貫公路、基國派路、基國產業道路、大窩路、復興路二段、忠孝路、成福路、流霞路、詩朗南路、詩朗路。停水原因：管線工程📍停水區域大里區：中元東路、中元路、中興路二段、元正路、內元路、德芳南路、現岱路、環中東路六段📍降壓區域大里區：中新街、中興路二段、元正路、內新街、大元路、大里一交流道、德芳南路、德芳路一段、新仁路三段、新仁路二段、新光路、新南路、新和街、新平街、新忠路、新明路、新生路、新義路、日新路、東文街、東榮路、東榮路一段、東西向快速快官霧峰線、現岱路、環中東路五段、環中東路六段、益民路一段、達明路、錦華街、鐵路街。停水原因：汰換管線工程📍停水區域西屯區：大弘一街、大弘三街、大弘二街、大有五街、大有街。停水原因：汰換管線工程📍停水區域南區：正義街、瑞豐街。停水原因：汰換管線工程📍停水區域岡山區：塩埔路、白米路。橋頭區：三仙路、三德西路、三德路、中正路、五林路、公厝北路、南北路、合興街、圓環、塩埔路、大仁路、建樹路、德松路、成功北路、成功路、新生路、朝富路、東林路、林北路、樹德路、民主街、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、竹林街、美德街、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、芋林路、西林路、通樹路、里林東路、里林西路、鐵道北路。停水原因：汰換管線工程📍停水區域鹿港鎮：平和路、新生街、正義街。鹿港鎮：平和路、思源路。停水原因：用戶新裝工程新舊管線連接📍停水區域斗六市：明德里鎮北路 320巷1 號至 24 號等21戶。停水原因：小區檢漏封閉作業📍停水區域土庫鎮：崙內里和平街、崙內路、頂寮路、昔圍路、頂寮；埤腳里埤腳路。停水原因：115年消防栓增設工程，增設消防栓停水施工📍停水區域義竹鄉：新店村、龍蛟村、平溪村、頭竹村。停水原因：配合台電辦理變壓器電桿傾斜扶正作業，致萬巒淨水場相關設備暫停運轉📍停水區域內埔鄉：四維路。潮州鎮：南進路、四春路、四維路、大仁路、大勇路、大德路、大智路、富興路、懇親路、明倫路、潮州路、潮林路、潮義路、盛春路、通潮路、開元路。萬巒鄉：三多路、中正路、五福路、佳興路、光復路、南進路、四春路、四維路、富興路、平和路、復興路、新樂路、新興路、民和路、民生路、永安路、永康路、永興路、萬巒路、褒忠路、重慶路、高崗路。停水原因：配合台電辦理變壓器電桿傾斜扶正作業，致萬巒淨水場相關設備暫停運轉📍停水區域萬巒鄉：信敏路、光明路、大林路、大武山一街、大武山七街、大武山三街、大武山二街、大武山五街、大武山六街、大武山四街、富山路、建興路、新平路、新樂路、新河路、新生路、新豐路、東山路、沿山公路、營區路、萬和路、萬德路、萬穀路、萬聖路、萬興路、阿夫魯岸路。停水原因：管線改善工程新舊管連絡📍停水區域員山鄉：員山路一段、復興路、興農路。停水原因：汰換管線工程📍停水區域臺東市：中華路一段、四維路一段、廣東路、福建路、精誠路、臨海路一段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。