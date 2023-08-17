「遠亞併」後電信業迎接新戰場！ 遠傳：不談打敗，先三分天下
遠傳電信合併亞太電信一案，先後經由國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會核准，遠傳電信總經理井琪今（17）日在媒體活動中提到預計將在第4季完成，而合併後，新遠傳將來到920萬用戶，至於有沒有機會打敗老大哥中華電信，遠傳電信董事長徐旭東以及遠傳電信總經理井琪表示：「不談打敗，首要的任務就是衝刺千萬，讓電信業三分天下」。
記者周淑萍/綜合報導
根據遠傳統計，目前5G用戶數已超過200萬人，5G用戶佔比超過36%，5G滲透率業界第一。會中也提到，合併後不論是網路、消費者、投資人，都有被照顧到，未來網路規模更大、更有效率、更環保。
此外， 網路整併完成後，預計基站總數為12,500站，亞太原本的基地台為6,500站，對亞太用戶來說基站數量幾乎是原本的2倍，原亞太用戶的網路覆蓋率會大幅提升92%。在公平會通過遠亞併後，遠傳變開始著手網路整併，需要逐站、逐區完成，並在合併基準日當天才能開啟服務，預計合併基準日後一個月會完成全台的整併佈建。
對於未來，遠傳表示， 電信市場回歸三雄，但競爭沒有減少，甚至是增加的，未來會透過多元加值服務、網路品質做出差異化價值。NCC、公平會等主管機關所提出的附加負擔，都已經充分研究過，會全力達成，包含延長亞太低資費方案時效，讓消費者多一些時間考慮、甘心移轉。
遠亞宣布合併已一年多，部分亞太門市基於營運規劃關店，例如門市加盟主對於遠亞整併的考量等，亞太實體門市數量減少，因此從9月1日起遠傳門市也協助代收亞太電信客戶帳單，一起服務用戶。