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「心因性昏厥」頻繁發作無就醫 恐造成後遺症
許多民眾都曾有過昏厥現象，短暫失去意識後「醒來」，後續也沒有感到身體不適，沒有就醫。不過簡韶甫示警，頻繁有昏厥現象就要注意，很有可能因此錯失黃金救治期。
心因性昏厥意指心臟功能不全病患所發生的昏厥現象，像是心臟構造異常、心律不整、心肌病變、心肌梗塞等等，通常好發於中老年人。簡韶甫透露，臨床上診斷，有 20 到 30 %病患是經歷昏厥後，才曉得自己有心臟疾病。通常來就診的病人，醫師都會做 24 小時心電圖，如果心臟停跳超過 3 秒，未來猝死機率就會增加。
他補充，心臟有個竇房節，負責發出心跳節律，隨著年紀增加、或心臟功能減弱，會讓竇房節纖維化，心跳頻率會越來越差。簡韶甫感嘆，曾見過心跳沒有跳動 15 秒的病患，能活下來是天選之人，若當初昏厥沒有來就醫，恐怕就不會發現這個問題。
迷走神經昏厥佔大宗，情緒起伏為關鍵
簡韶甫說，迷走神經昏厥最常好發在年輕人身上，原發機制為強烈生理或心理刺激，例如疼痛、恐懼，發生人生重大事情等，導致迷走神經活性增強，降低心跳和血管舒張使血液輸出量下降，產生暈厥症狀。
其他觸發生理因素還包括喝酒、密閉空間及環境濕熱。簡韶甫表示，臨床表現幾乎都會有前驅症狀，例如:：疼痛、躁熱、噁心、嘔吐、頭暈、眼花、蒼白、盜汗、手腳冰冷最後失去意識。
姿勢性低血壓造成昏厥 平時需多補充水分
維持一個姿勢太久，突然換姿勢會昏厥，例如蹲太久突然站起來，起床睜眼後，突然從躺姿換到坐姿、站姿等等。簡韶甫解釋，姿勢性低血壓成因為堆在下身的靜脈血液，跟不上姿勢改變的速度，來不及打到心臟所造成。
會發生姿勢性昏厥的病患，昏厥前不會有明顯徵兆，昏厥原因除了有腸胃疾病，嘔吐腹瀉等，也可能是因為體內水份缺乏所導致。例如水分攝取不足、使用利尿劑，甚至是因為血壓藥吃過量致血壓過低等等。簡韶甫建議此類患者平時要多補充水分，注意動作放慢，讓血液有緩衝時間，能夠順利運送足夠的血量至腦部，要確定沒有頭暈症狀再下床行走較為安全。
但不過昏厥原因如何，簡韶甫建議都要就醫評估，以免有被忽略的潛在疾病，心因性昏厥就屬於此種。昏厥雖然多屬於良性，但反覆發作還是會影響病患生活品質，所以改變生活型態和積極就醫非常重要。
文、鄭淳淳／圖、孫沛群
國泰綜合醫院心血管中心 心臟內科主治醫師簡韶甫
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 常短暫昏厥又恢復意識？醫透露達30 % 病患到院才檢出心臟疾病