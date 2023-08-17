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把馬桶當床鋪睡！　4旬男「夜尿症」每10分鐘就得尿一次

把馬桶當床鋪睡！　4旬男「夜尿症」每10分鐘就得尿一次
把馬桶當床鋪睡！　4旬男「夜尿症」每10分鐘就得尿一次

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位4旬男性因工作長期日夜顛倒，睡眠時頻尿，嚴重時每10分鐘就要跑1次廁所，幾乎只能在馬桶上睡覺！情況持續了半個月，嚴重影響睡眠與工作，緊急就醫求助。台灣泌尿科醫學會秘書長許毓昭表示，夜尿症是疾病，非正常老化現象，若民眾夜間排尿超過1,000cc、每晚跑廁所2次，建議盡速就醫尋求協助。此個案經由開立藥物控制狀況後，夜間頻尿降為1晚3次，大幅改善夜尿困擾。

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警覺性不足　夜尿症的威脅超乎你的想像！

最新網路調查發現，近8成有睡眠問題的中年男性中，每周竟有超過4天起床排尿，且睡眠被中斷後導致睡眠時間不長與深度不足（84%），以及醒來後難以再入睡（55%），是民眾認為最嚴重的2個影響。雖然高達9成台灣中年男性有睡眠問題，中斷睡眠主因為夜間排尿（54%），但竟有8成男性不以為意。顯見台灣民眾對於夜尿症的警覺性嚴重不足。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，夜尿症盛行率將隨著年齡上升，衝擊中年人口。40歲以上盛行率近40%，每增長10歲的盛行率約增加10%，台灣40歲以上男性，估計超過250萬人恐有夜尿症。提醒民眾出現夜間頻尿狀況勿隱忍，夜尿症盛行率與代謝症候群（三高）相當，如有排尿問題請盡速泌尿科，透過專業診斷才能真正找出問題，對症下藥。

只有晚上尿尿這麼簡單嗎？　夜尿症3大分類

夜尿成因多，盛行率已與代謝症候群相當。根據國際尿失禁防治協會定義，一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，即是「夜尿症」。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示。近一半民眾沒有聽過夜尿症，就算聽過此病症名詞，仍有高達88%對夜尿症了解程度不高。

１夜間多尿症

夜間尿量大於整天尿量的1/3，臨床觀察近9成的夜尿症患者屬於此類。

成因：抗利尿激素賀爾蒙（ADH）分泌不足為主因，或因其他共病，如糖尿病、心臟病等因素。

２夜間膀胱容積減少

成因：夜間膀胱容積小於夜間製造之尿液量。

３混合型

成因：同時有夜間膀胱容積減少+夜間多尿症

什麼是抗利尿激素賀爾蒙（ADH）？

絕大多數民眾誤以為喝太多水、攝護腺肥大等是夜間多尿成因。廖俊厚說明，女性無攝護腺也可能發生夜尿症，且男性攝護腺不會「白天小、晚上突然變大」，因此夜尿症主因其實是「抗利尿激素賀爾蒙（ADH）分泌不足」。

至於何為ADH？廖俊厚解說，人類本身就有的賀爾蒙會於熟睡時分泌，主要功用為將尿液當中的水分回收到血液循環中，睡覺時該賀爾蒙會作用並濃縮尿液、減少尿量，使人一覺到天亮。然而，隨著年紀增加，夜間分泌ADH逐漸減少，導致夜間尿量增加。

如何簡單自評是否有夜尿症？

  • 1個晚上2次以上的強烈尿意且會中斷睡眠，即是夜尿症
  • 夜間排尿量大於整天尿量的1/3，超過1,000cc
醫師共同呼籲，不少民眾對夜尿症判別門檻認知過於寬鬆，或以為夜尿症是正常老化，或看醫生也無法改善。但夜尿症是疾病，非正常老化現象，如上述狀況超過1個月，建議盡速就醫尋求協助。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58853

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