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LK-99非超導體！韓國相關概念股雪崩　金融服務委員會3措施穩信心

▲德國權威研究團隊合成出最純淨的「LK-99」單結晶，證實LK-99不是超導體，消息一出讓韓國相關概念股股價雪崩。（圖／Pascal Puphal）
▲德國權威研究團隊合成出最純淨的「LK-99」單結晶，證實LK-99不是超導體，消息一出讓韓國相關概念股股價雪崩。（圖／Pascal Puphal）

記者倪浩軒/綜合報導

今年七月底韓國團隊宣稱找到常溫超導體「LK-99」，但知名科學期刊《自然》（Nature）昨（16）日刊登了德國頂尖研究機構馬克斯—普朗克固體研究所（Max Planck Institute for Solid State Research）的論文，直言「LK-99不是超導體」，消息一出也讓韓國相關概念股應聲全倒。

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領導研究團隊的普法爾（Pascal Puphal）博士表示，他們使用「移動式溶劑浮動區法」（TSFZ，traveling solvent floating zone method）成功合成出最純淨的「LK-99」單結晶，隨後進行各種超導體測量。

最終研究團隊得到結論，「LK-99」單結晶體高度絕緣且光學透明，是一個在常溫電阻在百萬歐姆範圍內的絕緣體，表現出輕微的鐵磁性和抗磁性，但沒有足夠的力量進行部分懸浮，「排除了超導性的存在」。

普法爾指出，韓國團隊可能是受到硫化亞銅雜質誤導，以為發現類似超導的現象。加州大學戴維斯分校的凝聚體物理學實驗學家維什克（Inna Vishik）也認為，圍繞LK-99的爭議可以到此為止，一切謎底都已解開。

而這消息也讓韓國的超導體概念股於17日應聲重挫，LS電纜和Sunam雪崩30％，一路跌停鎖死，其他相關類股股價也紛紛跳水。根據《韓國先驅報》報導，對於超導體概念股的股價在短期內大起大落，如同雲霄飛車的走向，韓國金融服務委員會副主席金素英（Kim So-young，音譯）表示，投資者買入所謂的「主題性股票」，本來就可能承受巨大的風險，政府將會採取3措施應對，分別是加強公司資訊披露監管，打擊毫無根據的謠言傳播，並密切關注公司的經營現況。

金素英強調，不擔心股價短期的暴跌，「我們打算根據公司的業績和前景恢復投資者對股票投資的信心」，並呼籲投資者不要過度開槓桿，借錢來投資主題性股票風險極高，另外也承諾會積極調查存在社群網路媒體上的主題性股票相關謠言，解決主題性股票炒作過熱的問題。

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