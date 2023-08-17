「這些」提神飲料≠飲料　亂喝小心提神不成傷肝又傷身！

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「這些」提神飲料是指示用藥 非法販售最高罰200萬含有中藥萃取物、咖啡因、牛磺酸、維生素B等營養素，甚至酒精濃度高於8%（V／V）以上的提神飲料都屬於「指示用藥」，依《藥事法》規定必須在有藥事人員駐店管理的藥商或藥局才能販售。
但有許多未具藥商資格的業者誤以為維○○、保○○等是「飲品」，因此於店內販售。桃園市政府衛生局表示，業者若違法販賣，將依《藥事法》第27條開罰，最高可罰200萬元罰鍰，業者應恪守法令規定，切勿以身試法違法販售。
桃園市政府衛生局也提醒，民眾若有服用需求，不要至未具藥商資格的場所（如網咖、檳榔攤、便利超商、雜貨店等）購買，以免因不了解正確用法、用量、禁忌及副作用等，造成健康損害，應至有藥事人員駐店管理的藥商或藥局購買，有使用疑問時應諮詢藥師，並依指示使用。
別把藥當飲料喝！ 了解提神飲料用量、用法含酒精的提神飲料民眾若有服用需求，也須依建議用法、用量使用。桃園市政府衛生局表示，含酒精的指示用藥提神飲料，每次服用不可超過30－40c.c.，也要避免混入咖啡或奶茶、紅茶、沙士調味，因為混合其他飲品一起服用，容易忽略酒精含量而過度使用，也有成癮的疑慮。
此外，衛生局也提醒民眾，在工作前或工作中服用含酒精的提神飲料，可能會造成頭昏眼花，影響平衡感、注意力，增加工作中意外事故的發生，而且長期服用對肝臟負擔極大，民眾切勿過量飲用含酒精的西藥內服液，以免傷財又傷身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58852
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