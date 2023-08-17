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新青安承作翻倍！合庫金看下半年房市量縮價盤整　台股長線仍偏多

▲合庫金控今（17）日舉行法說會，對於下半年房市認為將呈交易量縮，房價溫和盤整情況，而新青安房貸上路半個月承做量已翻倍。（圖／NOWnews資料照）
▲合庫金控今（17）日舉行法說會，對於下半年房市認為將呈交易量縮，房價溫和盤整情況，而新青安房貸上路半個月承做量已翻倍。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

合庫金控今（17）日舉行法說會，對於下半年房市展望，合庫金認為房市觀望氣氛濃厚，買賣雙方認知差距加大，尤其隨平均地權條例上路，抑制投資炒作，預期下半年國內房市將呈交易量縮，房價溫和盤整情況，不過，新版青安房貸上路半個月來，合庫銀承作金額已較7月同期翻倍。

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合庫金今（2023）年上半年合併稅後淨利新台幣98.18億元，年成長5.03%，稅後淨值報酬率8.67%，稅後資產報酬率0.43%，總資產為4兆6347億元，每股稅後盈餘0.65元，其中核心子公司合庫銀行上半年稅後淨利89.56億元，年成長7.64%，主因淨收益年增42.20億元，主要是金融商品（含兌換）淨損益增加57.67億元，利息淨收益減少16.50億元等。此外，呆帳費用、承諾及保證責任準備提存則較2022年同期增加17.59億元，以強化資產品質。

至於合庫銀行2023年第2季底放款餘額為2兆7034億元，較2022年同期成長8.84%，主要動能為政府及公營事業與大型企業放款成長所致；存款餘額為3兆6859億元，較2022年同期成長5.53%，主要是新台幣總存款餘額增加4.54%，外幣總存款餘額增加10.51%所致；存放比為73.34%，較2022年同期提升2.22%。

對於近期中國地產集團碧桂園及中國資產管理巨頭中植系「中融信託」相繼出現債務危機，合庫金表示，本身沒有曝險部位，也沒有引進相關商品銷售給客戶。

展望下半年房市，合庫金認為，央行等政府部會祭出健全房市措施，效果持續發酵，加上美國聯準會（Fed）及台灣央行升息效應，股市也出現震盪，還有地緣政治風險升溫，市場資金緊縮，全球經濟成長下修，因此，房市觀望氣氛濃厚，買賣雙方認知差距加大，尤其隨平均地權條例上路，抑制投資炒作，預期下半年國內房市將呈交易量縮，房價溫和盤整情況。

至於平均地權條例的實施，合庫金認為，這會將讓預售屋市場無炒作空間，回歸剛性自住需求，合庫銀房貸業務向來以首購族為主，因此，對銀行影響將相對緩和。此外，新版青安房貸也在8月上路，作金額已較7月同期增加超過1倍。

對於台股展望，合庫金則表示，今年台股集中市場最高漲幅超過20%，在亞股僅次日股，但短線AI類股漲幅過大，賣壓需要消化沉澱，加上美債被降評、中國碧桂園等財務問題，短期也會對台股帶來干擾，但這波回檔修正後應還有切入機會，可偏多看待。至於未來AI應用層面持續擴大依然可期，反映在股價上不會是曇花一現的行情，且國內資金動能目前仍充裕。

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