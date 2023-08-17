侯友宜擺脫老三！小笠原：金溥聰強勢整合奏效 柯文哲被性平拖累
《美麗島電子報》昨天公布最新民調，侯友宜以21.9％支持度超越民眾黨總統參選人柯文哲21.7％的支持度。對此，日本學者小笠原欣幸分析，侯友宜成為第二名，「但此結果由於在誤差範圍內，因此將侯友宜和柯文哲視為並列第二，可能較為合理」，也觀察到民進黨總統參選人賴清德的支持率，相對第二名的領先幅度則更為擴大。
記者林怡昕／台北報導
《美麗島電子報》昨天公布最新民調，在三腳督情況下，賴清德獲35.7％支持度，侯友宜獲21.9％支持度，柯文哲則以21.7％支持度墊底。小笠原欣幸分析，賴清德持續保持穩定，既無上升也無下降，侯友宜從6月的最低點，呈現逐漸回升的趨勢，柯文哲則從6月的最高點開始下滑，以些微差距位居第三。
小笠原欣幸指出，值得關注的，是柯文哲的支持率下滑，從6月的28.6%到8月的21.7%，下滑了6.9個百分點，侯友宜則從6月的17.1%，到這次的21.9%，上升了4.8個百分點，因此柯文哲和侯友宜的排名以些微差距對調，使侯友宜成為第二名，但此結果由於在誤差範圍內，因此，將侯友宜和柯文哲視為並列第二，可能較為合理。
小笠原欣幸表示，侯友宜的回升趨勢，可以解讀為侯友宜競選辦公室執行長金溥聰的強勢整合取得了成效，而柯文哲的下滑，可能是受到性別議題的討論所影響，賴清德的支持率基本保持不變，但相對第二名的領先幅度則更為擴大。
不過，小笠原欣幸認為，7月的民調中，柯文哲的支持率在各民調機構間出現差異，僅根據這次民調作判斷，可能過於倉促，需要再結合未來的調查數據進行評估。