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有謙新莊熱跳GOT7《Hard Carry》！只露臉1小時電翻2000位鳥寶寶

▲GOT7成員有謙來台舉辦《有謙 IN TAIPEI》，與2000名粉絲同歡。（圖／讀者提供）
▲GOT7成員有謙來台舉辦《有謙 IN TAIPEI》，與2000名粉絲同歡。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭/新北報導

韓團GOT7成員有謙繼二月隨「AOMG亞洲巡演」造訪五股表演後，他相隔6個月今（17）日再度在新北市會粉絲，晚間7點於新莊Zepp New Taipei舉辦《有謙 IN TAIPEI》跟2000名鳥寶寶（粉絲名）同歡。活動上，有謙帶來15首歌表演，其中包含GOT7的金曲《Hard Carry》，夯曲旋律一出，令台下歌迷尖叫聲不斷。

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▲有謙以中文「鳥寶寶」、「謝謝」、「覺得怎麼樣呢？」、「我愛你」與大家互動。（圖／讀者提供）
▲有謙以「鳥寶寶」、「謝謝」、「覺得怎麼樣呢？」、「我愛你」等中文與大家互動。（圖／讀者提供）
有謙表演完《I Want U Around》、《Running Through The Rain》等歌後，先高喊：「哇！很高興見到大家！」再用中文自我介紹：「我是有謙！」他提到才跟AOMG來台，笑喊：「但我自己一個人的感覺更棒耶！因為都只有我的粉絲！我的鳥寶寶們，非常感謝你們到來！」話說完，他再用中文說「鳥寶寶」，令台下粉絲雀躍不已。

表演完《Falling In Love》後，台下歌迷齊舉橘色手指燈，一樓粉絲拿起寫上「We won’t leave you alone」手幅、二樓歌迷則排字「好帥」，有謙對此感動表示：「這橙色的燈是你們特別準備的嗎？」他用中文喊「謝謝」後，再說：「啊！真的太感謝你們了，難怪你們才說不要用手機的燈對吧！」場間，有謙不斷以中文「謝謝」、「覺得怎麼樣呢？」、「GOOD？」、「我愛你」跟全場互動。

有謙唱完《LOLO》後，他說：「好聽嗎？好聽～謝謝大家！從應援中，我能感覺到大家很支持我，這次能感覺到大家很大的支持，託大家的福，我的人生真的非常幸福！」

活動尾聲，有謙帶來GOT7的金曲《Hard Carry》，他HIGH到走下觀眾席跟全場互動，並開心表示：「各位，我好開心，為了紀念今天，我們一起拍合照吧！」最後他以BewhY和Simon D的歌曲《Who You？》結束今晚演出。

有謙今晚演出原定晚間7點開場，但7點至7點半是由DJ Show撐場30分鐘後，有謙才上台表演，雖然歌單總計15首歌，但他僅表演1小時就離開，整場《有謙 IN TAIPEI》的活動於8點半結束。有謙結束17日的「有謙 IN TAIPEI」後，將於18日離台前進澳門舉行「有謙 IN MACAU」，班機不公開。

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