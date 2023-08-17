有謙新莊熱跳GOT7《Hard Carry》！只露臉1小時電翻2000位鳥寶寶

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表演完《Falling In Love》後，台下歌迷齊舉橘色手指燈，一樓粉絲拿起寫上「We won’t leave you alone」手幅、二樓歌迷則排字「好帥」，有謙對此感動表示：「這橙色的燈是你們特別準備的嗎？」他用中文喊「謝謝」後，再說：「啊！真的太感謝你們了，難怪你們才說不要用手機的燈對吧！」場間，有謙不斷以中文「謝謝」、「覺得怎麼樣呢？」、「GOOD？」、「我愛你」跟全場互動。
有謙唱完《LOLO》後，他說：「好聽嗎？好聽～謝謝大家！從應援中，我能感覺到大家很支持我，這次能感覺到大家很大的支持，託大家的福，我的人生真的非常幸福！」
活動尾聲，有謙帶來GOT7的金曲《Hard Carry》，他HIGH到走下觀眾席跟全場互動，並開心表示：「各位，我好開心，為了紀念今天，我們一起拍合照吧！」最後他以BewhY和Simon D的歌曲《Who You？》結束今晚演出。
有謙今晚演出原定晚間7點開場，但7點至7點半是由DJ Show撐場30分鐘後，有謙才上台表演，雖然歌單總計15首歌，但他僅表演1小時就離開，整場《有謙 IN TAIPEI》的活動於8點半結束。有謙結束17日的「有謙 IN TAIPEI」後，將於18日離台前進澳門舉行「有謙 IN MACAU」，班機不公開。