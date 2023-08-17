侯友宜拋「台灣再出發」 林俊憲讚：佩服國民黨高瞻遠矚
國民黨總統參選人侯友宜日前公布競選Logo設計與口號，喊出「台灣再出發」，對此民進黨立委林俊憲今（17）日於臉書表示，「台灣再出發」讓人想不出與侯的連結，唯一的可能是這組設計適用於任何人，主席朱立倫、郭台銘也能「再出發」，而且就是要換人才符合出發含義，並表示「不得不佩服國民黨的高瞻遠矚」。
記者陳威叡／台北報導
對於侯友宜的Logo設計與口號，林俊憲表示，賴清德的口號為「信賴台灣」、「Team Taiwan挺台灣」；柯文哲則是「改變成真 持續發生」、「Keep it possible」，認為這兩人的口號都與其本身個人姓名或特質有一定程度連結，更可以去是量身打造，好讓選民更容易記得。
林俊憲說，反觀侯友宜設計，直接拿2024當logo就算了，這句「台灣再出發」更是讓人想不出跟侯友宜的連結是什麼。唯一想到的只有一個可能，這是一組適用於任何人的萬用設計，就算不是侯友宜來選也可以繼續使用，朱立倫、郭台銘也可以「再出發」，而且就是要換人才符合再出發的含義。
林俊憲表示，這時就不得不佩服國民黨的高瞻遠矚，不選用與侯友宜個人連結太深的設計，換人也可以繼續用，否則看板文宣全改可是要天價，現在的國民黨可是花不起這些錢。「醜一點也沒關係，等9月真的確定誰來選再改進也不遲！」