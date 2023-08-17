PLG／前領隊涉情節嚴重之暴力事件　鋼鐵人的公關處理難讓人滿意

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而如此嚴重惡劣的暴力行為，鋼鐵人僅以：「針對今日有媒體報導某記者遭砸車事件與高雄鋼鐵人球團前領隊有關事件一案，本球團嚴正聲明絕無涉入或知悉砸車一案，而陳冠豪前領隊早已於今年6月中向本球團主動請辭領隊一職，對於陳冠豪前領隊之個人行為及是否涉案，本球團無從置喙，請外界切莫做過多聯想。」的簡短聲明切割，讓人汗顏。
在今年一月，鋼鐵人就曾對此事發表官方聲明，「經本球團與承辦此案之三峽分局確認，並經三峽分局同意澄清：報導所稱之嫌疑人與本球團及本球團股東陳韋翰、陳韋樺並無任何關係，既非親屬，亦無其他連結。三峽分局並強調，承辦人員並未有人對媒體透露任何案件訊息，亦未曾稱懷疑此案與本球團有關，不知相關媒體報導所稱之『檢警懷疑』來源何在。」
但重點不在於什麼連結問題，該事件爆發時，陳冠豪仍是鋼鐵人領隊，直到今年6月才請辭，難道鋼鐵人作為聘用他的球隊不該用高道德自省？這可是在其領隊任內爆發事情，外傳影射的動機如此之不堪，球團難道不是更該渴求真相、並以此自清嗎？
今年剛在T1聯盟選秀會上被台新球團以第4順位選中的新秀簡賀宇，因捲入另一起砸店事件，而被球團給解約。簡賀宇在該事件中的角色上不清楚，但陳冠豪可是被供出為主謀，情節顯然更為嚴重。
職籃聯盟和其下球隊作為面向社會大眾的單位，本就該在道德上以高標準自許。陳冠豪涉入暴力事件，鋼鐵人球團應該積極處理、調查，但直到事情發生後6個月當事人才「主動請辭」，這種「冷處理」的方式實在難以讓人滿意。
這個夏天職籃已經爆出多起負面事件，聯盟和球團其實必須要積極處理和負責，而非消極的切割推諉。好不容易建立起來的職籃榮景，現在恐真的因為形象受損而岌岌可危。