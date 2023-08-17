全黨挺一人？高虹安遭起訴貪汙柯文哲力挺！王婉諭痛批「雙標」
新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費46萬元，遭到檢方起訴，民眾黨主席柯文哲開記者會力挺黨員清白，國民黨主席朱立倫、、鴻海集團創辦人郭台銘接連聲援；時代力量黨主席王婉諭16日受訪時，批評民眾黨態度雙標，面對先前宜蘭縣長林姿妙遭起訴時，民眾黨要求林辭去縣長並承諾放棄連任，面對自己人涉貪遭起訴卻全黨護航。
記者孫唯容／綜合報導
王婉瑜在專訪時指出，極力護航的行為展現台灣政治的荒謬之處，先前宜蘭縣長林姿妙遭起訴時，民眾黨蔡壁如、立委陳琬惠要求林姿妙辭去縣長負起政治責任，豈料，面對自己人涉貪遭起訴時，態度卻是完全雙標，她痛批每個政黨都應有明確價值選擇的態度，而非變形蟲式標準。
王婉諭也在臉書發文表示，「能否虛心面對錯誤，決定了一個政黨的高度」，王婉諭提到，去年選舉前爆出助理費爭議時，自己就曾說過「回捐的本質，其實就是雇主巧立名目，變相侵蝕勞工的勞動所得。無論是『自願』或是『非自願』，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更有很大的法律爭議」。不論是社工回捐或助理回捐都一樣。
王婉諭說，聽到高虹安堅稱「助理自願捐出加班費哪有違法」，就讓她非常詫異，更令人驚訝的是，民眾黨的柯文哲主席還隨即召開記者會力挺，不禁讓她有民進黨去年林智堅論文案時「全黨挺一人」的既視感。