名家論壇》韋安／「脫三進二」實力升　侯友宜成在野陣營最強共主

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這是自5月底以來，侯友宜在美麗島追蹤民調中，長期位居第三名，首度「脫三進二」，擺脫落後困境。而且，還會給未來選情，帶來一系列影響。
侯、柯支持度「黃金交叉」後，柯文哲不再是藍營群眾，寄予厚望「下架民進黨」的出口和選擇。早先「棄藍挺白」，游離挺柯的藍營支持者，過去一個月，已有回流跡象。
而侯、柯「黃金交叉」，侯友宜支持度開始穩定領先柯P，目前還在挺柯的10趴左右支持國民黨的藍營民眾，可能很快也會棄柯而去。侯、柯部分支持者保持互通和連動性。以美麗島民調的數據為依據，柯支持度6月時，最多高過侯11趴。未來侯也有機會在「黃金交叉」後，拉大與柯的差距，同樣可達相同的數值。
國民黨及侯友宜的選戰進程，已進入組織動員戰。未來會比民眾黨及柯文哲更具整體優勢，和續航力動能。藍營每個縣市，每天都有大小選舉造勢活動，全台各地都在打「陣地戰」。民眾黨人物力有限，只能蜻蜓點水般，今天這裡，後天哪裡，每次一個地方，單點舉辦造勢活動。而且，「打了就跑」沒有後續，猶如「游擊戰」戰術。
現在柯文哲失去最好機會，「下架民進黨」的光環。傳說中的「郭柯合」，也已破局難成。時運轉到歷經磨難，而仿佛脫胎換骨般的侯友宜這邊。
在6月時，柯的民調一柱擎天，藍營內部有人極力鼓吹「棄侯保柯」論調，其實背地裡另有所圖。要不是金溥聰，寧作惡徒，已無往日權勢，拿著「生鏽」的小刀，四面受敵仍堅守「侯友宜不可能當副手！」的底線，還做了最壞打算，「挺著胸膛倒下去」。才讓以「下架民進黨」的冠冕堂皇為理由，一場「棄侯保柯」的鬧劇沒有發生。
侯友宜真的「很耐打」，也打不死，從久居第三的谷底奮力拼搏。這幾天民調終於與柯文哲「黃金交叉」。成了目前在野陣營中，從民調到實力，都最為突出者。而過去半年，受盡來自裡外各方的嘲諷、質疑和輕蔑，侯卻越挫越勇，展露出勝過對手的種種優勢。原本外界挑剔放大，認為是缺點和不足之處，現在發現其實根本無關宏旨，或有礙侯充當大任。還有些「缺點」，反倒是領袖特質所必備的優點。
侯自認「不善於言詞」，其實並非欠缺機智和表達能力。而是他對不熟悉的領域，不會輕啟口舌談論。或者對有爭議的人事、政治是非，只會講述一個態度，而不去表明好惡。於是，對手陣營諷刺侯，既無內涵，也少見識。肚子裡無料的「草包」，所以講話都像ChatGPT，人工智能廢話產生器。
不過半年下來，侯並沒有因口才不及柯文哲，而失分居於劣勢。他雖無法時常以言談，創造議題和流量。但在重大領域表述和政策論述，常有獨特的創新思維和觀點。展現出他具國政能力，和戰略智慧，以及「侯式」的語言特色。
對兩岸關係方針，侯提出「接受符合中華民國憲法的九二共識，反對台獨，反對一國兩制」。把國民黨黨綱黨章規定的兩岸關係重要基礎「九二共識」，提升到憲法框架中。超出藍營黨意，成為類國家法律，以獲得更多人民的認同（或不反對）。
在日前訪日行中，侯闡述台日共同關注的台海穩定議題，「台海安定、台灣安全、日本安心」。以及「台灣無事、日本無事」，對應日方「台灣有事，日本有事」。對維護區域和平，除了被動的強化國防軍事力量備戰止戰，也提出倡議台、日，也應該主動尋求，與中國大陸的對話交流來降化解敵意。
此外，侯的謹言慎行，避免在言辭方面，出現重大失誤和缺失，而且言行一致。使人民覺得他有智慧和眼界，既可以提出解決兩岸、台日關係，創新亮眼的論述。也可以讓百姓感受到，他的穩重、可靠、負責。
無論郭台銘動作頻頻，地方派系暗中動態不明。也不管柯文哲是要選到底，或最終達成藍白合。侯友宜已穩住陣腳，支持度，綜合實力，和人格品質，均居前茅。一定成為藍營支持者，以及希望「政黨輪替」非綠選民，現在的「第一選擇」。
因為不僅侯的民意支持度，已在非綠陣營居於領先，且還有強勢增長的空間。其兩岸、外交方面的應對和政策論述能力，也在訪日行中全面展現出來，並受到日本政壇，和台灣選民的肯定。侯友宜經過不斷地調整和磨煉，已成為能讓國人和美日重要友邦，都可信任、可預測、可期待的2024人選。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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