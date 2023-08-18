MLB／大谷翔平異次元怪力轟！日球評吃驚：平凡飛球變成全壘打
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊昨（17）日作客德州遊騎兵，二刀流好手大谷翔平首局首打席就開轟，揮出本季第42轟，這一發全壘打將在胸口附近的高球一棒掃出牆外，NHK球評井口資仁表示，一般來說這只是平凡的飛球，但大谷巧妙運用身體旋轉，就跟世界全壘打王、傳奇名將王貞治一樣。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平首局面對Jon Gray就開轟，敲出中外野特大號全壘打，擊球初速達到了109.1英里（約175.6公里），飛行距離達到437英尺（約133.2公尺），這是大谷本季的第42轟，與大聯盟全壘打王、亞特蘭大勇士隊重砲Matt Olson僅有一轟的差距。
大谷對胸口附近的高球全力揮棒，甚至打到頭盔都噴掉，針對大谷這一發全壘打，球評井口資仁做出評論，「正常情況下，這應該是一個平凡的飛球，但大谷能夠揮出全壘打的原因在於他沒有從球下方做撈擊，而是穩住打擊軸心，將力量完全釋放在小白球。」
井口資仁還提到，傳奇王貞治曾經告訴他，當旋轉式揮棒(rotational hitting)時頭盔常會脫落，故他將大谷揮棒與傳奇王貞治做了對比，「王貞治在打擊時也經常掉頭盔，大谷也是那樣。」井口接著表示：「能夠將這高度的球轟成全壘打確實罕見。」