2024大選近2月民調一次看！賴清德穩居領先　侯友宜拚2成擺脫老三

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7月19日，鋒燦民調公布最新民調顯示，賴清德30.2%，柯文哲25.4%，侯友宜15.3%。
7月19日，菱傳媒於7月12日至16日進行的總統大選民調顯示，賴清德38.48%，柯文哲28.34%，侯友宜 21.29%。
7月24日，風傳媒委託台灣指標民調公司製作民調顯示，賴清德33.8%，柯文哲24.9%，侯友宜15.6%。
7月25日，台灣民意基金會於7月17到18日進行的民調顯示，賴清德36%、柯文哲28%、侯友宜20%。
7月28日，TVBS民調公布於7月24日至26日進行的民調，賴清德36%，柯文哲35%，侯友宜17%，
7月30日，「美麗島電子報」公布7月24日至25日進行的民調，賴清德35.1％，柯文哲24.0％，侯友宜19.9％。
8月2日，Newtalk發佈於7月31日至8月1日做出的民調指出，賴清德33.5 %、柯文哲29.57 %、侯友宜21.4 %。
8月15日，Newtalk在8月13至14日進行的線上問卷民調，賴清德33.2 %、柯文哲28.81% 、侯友宜23.52 %，
8月16日，美麗島電子報公布民調，賴清德獲35.7％，侯友宜21.9％，柯文哲21.7％。
8月17日，美麗島電子報於8月14日至16日進行民調顯示，賴清德37.6％，侯友宜22.3％，柯文哲20.5％。
8月17日，鋒燦民調公布最新民調顯示，賴清德33.4%，柯文哲23.2%，侯友宜15.9%。