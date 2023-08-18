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2024大選近2月民調一次看！賴清德穩居領先　侯友宜拚2成擺脫老三

▲侯友宜近日總統大選民調超越柯文哲。（圖／記者陳明中攝，2023.08.09）
▲侯友宜近日總統大選民調超越柯文哲。（圖／記者陳明中攝，2023.08.09）

記者林怡昕／台北報導

2024總統大選倒數，近日國民黨總統參選人侯友宜終於力擺「老三」稱號，民調超越民眾黨總統參選人柯文哲，而民進黨總統參選人賴清德，則穩坐民調第一寶座，至於鴻海集團創辦人郭台銘近日積極在全台展開造勢，不過仍未正式表態要獨立參選，《NOWnews今日新聞》整理近2個月來，關於總統大選「三腳督」的民調結果。

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7月4日，正常國家文化基金會政策中心於6月30日到7月2日進行的民調顯示，賴清德34%，柯文哲25%，侯友宜17%。

7月19日，鋒燦民調公布最新民調顯示，賴清德30.2%，柯文哲25.4%，侯友宜15.3%。

7月19日，菱傳媒於7月12日至16日進行的總統大選民調顯示，賴清德38.48%，柯文哲28.34%，侯友宜 21.29%。

7月24日，風傳媒委託台灣指標民調公司製作民調顯示，賴清德33.8%，柯文哲24.9%，侯友宜15.6%。

7月25日，台灣民意基金會於7月17到18日進行的民調顯示，賴清德36%、柯文哲28%、侯友宜20%。

7月28日，TVBS民調公布於7月24日至26日進行的民調，賴清德36%，柯文哲35%，侯友宜17%，

7月30日，「美麗島電子報」公布7月24日至25日進行的民調，賴清德35.1％，柯文哲24.0％，侯友宜19.9％。

8月2日，Newtalk發佈於7月31日至8月1日做出的民調指出，賴清德33.5 %、柯文哲29.57 %、侯友宜21.4 %。

8月15日，Newtalk在8月13至14日進行的線上問卷民調，賴清德33.2 %、柯文哲28.81% 、侯友宜23.52 %，

8月16日，美麗島電子報公布民調，賴清德獲35.7％，侯友宜21.9％，柯文哲21.7％。

8月17日，美麗島電子報於8月14日至16日進行民調顯示，賴清德37.6％，侯友宜22.3％，柯文哲20.5％。

8月17日，鋒燦民調公布最新民調顯示，賴清德33.4%，柯文哲23.2%，侯友宜15.9%。

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