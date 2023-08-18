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龍蝦大餐變氣切現場　出國玩一定要帶「它」 

龍蝦大餐變氣切現場　出國玩一定要帶「它」 
龍蝦大餐變氣切現場　出國玩一定要帶「它」 

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】「隔壁桌的那位先生已經嘴脣發黑、無法呼吸…現場沒有插管器具，我只能緊急用龍蝦刀立刻先幫他氣切，待他恢復呼吸並且救護車到場後，再陪同到當地醫院繼續急救，還好救回來！」高禾醫院院長許庭源醫師提及十年前他帶妻子至峇里島出遊的深刻回憶，「原本這位先生跟我一樣吃大龍蝦，沒想到過敏造成喉頭水腫阻塞呼吸道，這一行十人聚餐不僅中斷還差點出人命。呼籲慢性蕁麻疹的病人出國旅遊，一定要帶藥，而且每天吃！」

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蕁麻疹反覆發作超過六週以上即為慢性蕁麻疹，臨床上反覆發作的原因可分為三大類，包括過敏、自體免疫及不明原因。許庭源醫師指出，「過敏」可以透過驗血確認有沒有特異性的IgE抗體，無論食物過敏原(如：蛋、奶或特定食物)或空氣過敏原(如：塵蟎、貓毛、狗毛或花粉…等)只要能防止接觸，即可避免過敏症狀。

「曾有一患者求醫數年看過十個以上醫師仍無法改善，求助我們團隊後，我請他拍下居家環境，才發現他家種蒜頭，收成後就拿回家儲放，經抽血確認患者竟然對蒜頭過敏，也因此他搬家不再『裝蒜』後，蕁麻疹就好了！」

暑期旅遊帶來環境劇變，蕁麻疹復發風險大增！出遊品質受影響

疫情開放後，國外旅遊亦快速成長，許庭源院長指出，旅遊即是環境的劇烈改變，蕁麻疹發作的機率確實會比較高，例如：對塵蟎過敏者，到了日本、美國等較乾燥的地方，蕁麻疹緩解，但一回到中正機場就復發了，並且出遊若是住到較老舊的旅館，地毯較容易積塵或寢具床組有較多塵蟎。另外對特定食物過敏者，若是吃到了不新鮮海產、堅果，或者是一些大量的麵粉製品等，也都可能急性發作。此時若發作在皮膚，只會造成旅遊品質下降，但若發作在喉嚨部位，不僅可能須立即掛急診，甚至危及生命。

許庭源院長說明，抗組織胺分為第一代跟第二代，前者由於會造成嗜睡或注意力不集中，所以通常是急性期使用。而後者為長效，幾乎沒有嗜睡的副作用，並且長期使用安全性高，對肝、腎幾乎無副作用也不須調整劑量，尤其對於自助行的自駕族來說,選擇不嗜睡且不影響患者專注力,確保行車交通安全的抗組織胺,是很重要的!  選擇研究證實服用一顆新型第二代抗組織胺，1小時內能迅速緩解過慢性蕁麻疹症狀，效果持續24小時，因此第二代長效型抗組織胺是治療首選。

「第一個月最好是每天持續用藥！」許庭源院長指出，由於長效型抗組織胺的基本原則就是起碼要用到三個半衰期，也就是至少要用三天以後，藥物在患者的血中濃度夠了，才有辦法讓蕁麻疹發作的次數慢慢減少，據統計，近23%的患者用藥遵從度不足，自行減藥或停藥導致復發,甚至發作才吃，都會因為血中濃度無法維持，反而難以良好控制。

人在外難就醫，更將面臨高昂醫藥費，三撇步預防蕁麻疹復發、安心出遊！

慢性蕁麻疹患者出國期間想旅遊自保，許庭源院長建議三重點：「帶足藥、留藥盒、每晚吃」。無論是觀光或出國進修，相較急診費用或預防急性發作的考量，提醒患者行前尋求醫師處方，帶足量每天吃，安心出國；另外若有需要攜帶比較多量的藥物過海關，建議請主治醫師開立英文處方箋證明，另建議勿裸裝，保留外盒顯示藥名，以避免過海關的麻煩。並且出國期間，每晚服用一顆長效性抗組織胺，維持血中一定的藥物濃度，可有效降低急性發作狀況。

許庭源院長提醒，慢性蕁麻疹是一個複雜的疾病，必須耐心透過病人與醫師長期合作，透過藥物治療控制，建議患者與醫師主動討論用藥選擇，以確保治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58893

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