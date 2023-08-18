龍蝦大餐變氣切現場　出國玩一定要帶「它」 

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暑期旅遊帶來環境劇變，蕁麻疹復發風險大增！出遊品質受影響疫情開放後，國外旅遊亦快速成長，許庭源院長指出，旅遊即是環境的劇烈改變，蕁麻疹發作的機率確實會比較高，例如：對塵蟎過敏者，到了日本、美國等較乾燥的地方，蕁麻疹緩解，但一回到中正機場就復發了，並且出遊若是住到較老舊的旅館，地毯較容易積塵或寢具床組有較多塵蟎。另外對特定食物過敏者，若是吃到了不新鮮海產、堅果，或者是一些大量的麵粉製品等，也都可能急性發作。此時若發作在皮膚，只會造成旅遊品質下降，但若發作在喉嚨部位，不僅可能須立即掛急診，甚至危及生命。
許庭源院長說明，抗組織胺分為第一代跟第二代，前者由於會造成嗜睡或注意力不集中，所以通常是急性期使用。而後者為長效，幾乎沒有嗜睡的副作用，並且長期使用安全性高，對肝、腎幾乎無副作用也不須調整劑量，尤其對於自助行的自駕族來說,選擇不嗜睡且不影響患者專注力,確保行車交通安全的抗組織胺,是很重要的! 選擇研究證實服用一顆新型第二代抗組織胺，1小時內能迅速緩解過慢性蕁麻疹症狀，效果持續24小時，因此第二代長效型抗組織胺是治療首選。
「第一個月最好是每天持續用藥！」許庭源院長指出，由於長效型抗組織胺的基本原則就是起碼要用到三個半衰期，也就是至少要用三天以後，藥物在患者的血中濃度夠了，才有辦法讓蕁麻疹發作的次數慢慢減少，據統計，近23%的患者用藥遵從度不足，自行減藥或停藥導致復發,甚至發作才吃，都會因為血中濃度無法維持，反而難以良好控制。
人在外難就醫，更將面臨高昂醫藥費，三撇步預防蕁麻疹復發、安心出遊！慢性蕁麻疹患者出國期間想旅遊自保，許庭源院長建議三重點：「帶足藥、留藥盒、每晚吃」。無論是觀光或出國進修，相較急診費用或預防急性發作的考量，提醒患者行前尋求醫師處方，帶足量每天吃，安心出國；另外若有需要攜帶比較多量的藥物過海關，建議請主治醫師開立英文處方箋證明，另建議勿裸裝，保留外盒顯示藥名，以避免過海關的麻煩。並且出國期間，每晚服用一顆長效性抗組織胺，維持血中一定的藥物濃度，可有效降低急性發作狀況。
許庭源院長提醒，慢性蕁麻疹是一個複雜的疾病，必須耐心透過病人與醫師長期合作，透過藥物治療控制，建議患者與醫師主動討論用藥選擇，以確保治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58893
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