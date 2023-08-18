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年紀大難免脊椎退化，神經沾黏恐痛到下不了床
其實脊椎退化是現代人普遍疾病，但通常民眾有下背痛、坐骨神經痛、椎間盤突出等症狀，許安置補充，病患在治療初期多以保守療法，也就是服用止痛藥、復健等為主。若疼痛感無法靠保守治療穩定時，他則建議考慮接受硬脊膜外神經解沾黏術。
許安智曾收治一名 83 歲的個案，該名個案在這 10 年之間陸續有下背痛的情形，是因早年工作需要久站，引發下背放射性疼痛。經檢查發現，他是腰椎狹窄造成神經壓迫，只要下床走路下背的陣痛感就會襲來，就算長期服用止痛藥和手術都只能緩解當下的疼痛。
硬脊膜外神經解沾黏術可有效治療下背痛
後來該名病患選擇「硬脊膜外神經解沾黏術」來治療，許安智說明，這項手術是現在治療下背痛的新選擇，是利用 X 光機進行定位操作，從靠近尾椎的薦椎裂孔，施以局部麻醉藥物並導入導管，再注入顯影劑分辨出沾黏處。接著針對沾黏處利用輕微剝離的方法，將神經分離出來，減輕神經因沾黏造成的壓迫，最後注射消炎的藥物減緩疼痛。
硬脊膜外神經解沾黏術屬於微創手術，只要小小的開口就能進行手術並治療。許安智提及，手術時間視部位多寡而有不同，但約介於 1 小時到 2 小時間，病人全程保持清醒，過程中若感到不適可立即向醫師反應，術後當日即可下床行走不用住院，不但傷口小於 1 公分，術後照顧也相對簡單，只要術後恢復良好，出門遊玩也不再受限。
不過許安智提醒，有凝血功能異常、血糖控制不佳，對麻醉藥物過敏等情形病人，則較不適合接受此治療，因此建議先由醫師判斷是否合適進行手術。他強調，下背痛是現代人很常見的疾病，人多少都有類似狀況，民眾若有疼痛困擾，一定要盡速就醫，評估真正的病源，才能有效改善疼痛，也避免影響治療效果。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：萬芳醫院疼痛科主任許安智
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 久站、久坐導致下背痛！止痛藥也無解的「神經沾黏」，微創手術可有效改善