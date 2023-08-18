利空出盡加上估值修正　美國成長股有潛力、AI熱潮帶動上漲空間

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，目前S&P 500成長股相對於價值股本益比的倍數，從疫情高峰的2倍回落至1.1倍，低於長期平均的1.5倍，反映出成長股受到經濟衰退風險、升息影響，價值面被低估，如今市場認為美國景氣軟著陸機率大，搭配升息進入尾聲、市場情緒回溫，以及估值面相對便宜等四大利多，有利於成長股表現趕上價值型股票。
另外，葉家榮分析，美元指數自去年高點115水位下降至目前的100至104位置，顯示市場信心回溫，有利股市表現，同時，VIX恐慌指數雖然仍隨著市場震盪，但整體趨勢趨於平穩，代表市場風險偏好增加，加上IMF將今年全球經濟成長率由4月預估2.8%調升至3.0%，受惠服務業復甦帶動消費動能優於預期，全球經濟保持韌性。
葉家榮說明，目前全球掀起AI熱潮，自第二季起在AI機器學習進展下，包括半導體與軟體企業的股價走勢都十分出色，帶動成熟國家的科技、非核心消費、通訊服務等類股漲勢超前，預期到了2032年，全球生成式AI的市場規模將超過1100億美元，達到27%年複合高速成長，在看好成長股價值面仍具上升空間，以及AI應用面快速成長，宜把握相關投資契機。
葉家榮認為，由於全球超過15%營收成長的企業數逐漸遞減，從歷史數據統計發現，企業盈餘成長越強，報酬表現往往跟進反映，而AI、醫療等產業不少優質企業符合高速營收成長條件，建議投資人以長線角度，透過由下而上找出被低估的股票，並聚焦非核心消費、資訊科技、醫療產業，以搭上成長股長線投資列車。