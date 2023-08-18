高虹安涉貪被起訴！鈕則勳：綠軍敲碗要柯文哲處理 間接衝擊民調
新竹市長高虹安被控擔任立委期間詐領助理費、加班費，被以貪污罪起訴，對於是否影響民眾黨總統參選人柯文哲選情，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，不會直接衝擊柯文哲支持度，頂多間接影響，但柯拒絕擔任鴻海集團創辦人郭台銘副手、參選到底，雖然能斷了郭的騷擾戰略，但也可能會衝擊原本期待「郭柯配」挺柯的郭粉對柯支持的力道，有雙面刃效應。
政治中心／綜合報導
針對柯文哲民調下滑，是否與高虹安被起訴有關？鈕則勳在臉書分析，不會有直接的衝擊，但可能會有間接影響，畢竟綠軍仍會用高虹安被起訴，直攻民眾黨，而且敲碗等柯文哲處理，在操作議題上仍會有些效果。
不過，鈕則勳說，高虹安只是被起訴，還沒有一審判決，即便綠軍猛攻，還是沒有辦法完全得分，特別是柯文哲針對這部分，講話也蠻保守的，就是怕高被起訴的議題，對他產生直接衝擊與連結，所以有做議題管理。
至於柯文哲宣示「參選到底、不做副手」，鈕則勳說，雖然有助於柯文哲反守為攻，阻擋郭台銘對他持續進行的騷擾戰，但是拒絕擔任副手與參選到底，也可能會衝擊原本期待「郭柯配」挺柯的郭粉對柯支持的力道，確實有雙面刃效果的可能性，多少也會衝擊柯P的支持度。