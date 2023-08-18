耳鳴也會引起偏頭痛！？耳鳴性偏頭痛要先找出耳鳴原因！

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（圖解說明：以耳蝸病變聽力變差為例，說明耳鳴性偏頭痛的發作機轉。該耳聽覺訊號輸入減少，背側耳蝸神經核允許體內聲音訊息傳入聽覺神經路徑，造成單側代償性聽覺訊號上傳增加。若腦幹動脈功能不良，來不及供血給耳蝸神經核及聽覺神經路徑，局部組織缺氧，刺激小動脈壁上之三叉神經末梢，釋放出大量的CGRP，誘發偏頭痛。）
耳鳴也會引起偏頭痛？認識耳鳴性偏頭痛3大機轉
・腦幹加強做功
若因耳部疾病，造成聽障時，該側聽神經傳進腹側耳蝸神經核之聽覺訊號減少，於是允許背側耳蝸神經核把人體內的聲音訊息傳入腦幹。接著，兩側所有耳蝸神經核及腦幹聽覺神經路徑開始做功，企圖調節這些上傳訊號。倘若患者年紀太小，動脈發展尚未成熟，或是年紀大，有慢性病，動脈管壁硬化，血管無法及時擴張，來不及供血給腦幹，缺氧性傷害刺激小動脈壁內之三叉神經末梢，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），試圖擴張腦動脈，卻也經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
・頸部肌肉過勞
耳鳴發作時，會以頸部聲源反射，使頸部肌肉反射性地收縮，長久下來，肌肉過勞，乳酸堆積產生疼痛，痛覺經由第二、三頸部脊髓神經，傳進腦幹，干擾三叉神經脊髓路徑核，啟動三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
・交感神經興奮
耳鳴變大聲時，交感神經興奮，通過刺激腎上腺素受體，使四肢或軀幹表面的動脈管壁收縮，把大多數的血液擠向體內，顱內循環大增，突然撐開腦膜上動脈管壁，刺激分布其上的三叉神經末梢，經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
耳鳴性偏頭痛不能只吃藥！這3件事都得注意！
治療耳鳴性偏頭痛，使用鎮靜劑、內耳循環劑或止痛藥，甚至偏頭痛預防性藥物，都只能算治標，最好能找到耳鳴病因，加以治療。由於患者大多具有偏頭痛體質，在治療期間，最好能禁止飲用動物奶類製品，以免偏頭痛保持在容易誘發的狀態。
解除耳鳴性偏頭痛先找出原因！8大情況治療各不同！
若是耳垢阻塞或耳道異物滯留，建議儘快移除；若是外耳道炎或耳膜炎，建議局部抗生素或抗黴菌藥膏使用，並保持乾燥，解除傳導性聽障。若是過敏性或感染性中耳炎，引起耳蝸炎，建議給予抗生素、抗組織胺或副腎皮質素。若是噪音性聽損，建議使用隔音耳塞，進行「聽覺休息」，搭配副腎皮質素，解除耳蝸水腫。若是突發性耳聾，建議在黃金72小時內，接受大劑量副腎皮質素治療，以挽救聽力。若是老化性聽障，建議配戴助聽器，改善聽覺。若是前庭神經鞘瘤（聽神經瘤），建議接受γ刀治療。
自發性顱內低壓、腦幹／小腦中風或出血在發作前，會先出現耳鳴，接著出現頭痛，治療必須緊急，有類似病症者，宜趕緊就醫。
（圖解說明：陳建志醫師正在診療耳鳴性偏頭痛患者。）
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