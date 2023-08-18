撐不住了！多家外媒報導：中國恆大集團　在美國申請破產保護

人民幣先不要碰！專家點出承接時間點　中國最大利空還沒出來

▲美元指數走強，中國房市包括恆大、碧桂園等企業連環爆，人民幣兌美元一度貶破7.3價位，專家認為恐怕要等到最大利空出來，人民幣才可能止貶。（圖／美聯社／達志影像）
▲美元指數走強，中國房市包括恆大、碧桂園等企業連環爆，人民幣兌美元一度貶破7.3價位，專家認為恐怕要等到最大利空出來，人民幣才可能止貶。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

中國房地產接二連三爆雷，在恆大、碧桂園都傳債務危機，重量級民營資產管理集團「中植系」的中融信託，也因投資房產失利驚傳爆雷，甚至恆大在美申請破產保護，市場擔憂掀中國版「雷曼風暴」，離岸人民幣兌美元一度貶破7.3價位，不過，在美元指數回落之際，也傳出中國官方要求國有銀行進場拋售美元，人民幣止貶回升到7.2字頭，只是外匯專家仍認為，現在人民幣先不要碰，因為最大利空「調降存款準備率」還沒出來，市場認為為救經濟，中國未來1個月應該會降準，一旦利空出盡，人民幣應該就不會再貶。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，中國恆大、碧桂園陸續爆雷，讓中國提早踏入1990年代日本房地產泡沬化後塵，加上中國也有通縮問題，7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，又失去人口紅利優勢，面臨勞力吃緊的人口老化問題，現在又面臨「未富先衰」比日本還要慘，在人口老化、中美貿易戰等內外因素夾擊，讓中國提早一步快速步入房地產泡沫。

不過，陳有忠分析，中國房地產債務危機不至於演變成中國版「雷曼風暴」，風暴不會外移，主要是中國外債比例低，就像當時日本一樣，日本當時外債比很低只有5%，日本債券多數為國內握有，美國雷曼事件因外債比例高達6成，才會擴及歐洲及亞洲，中國外債占比只有1成多，要變全球性風暴不太可能，頂多是「茶壼裡的風暴」，之前恆大出事時也沒演變成全球金融風暴，官方應該可以控制住，加上中國本來就是較封閉的市場，比較可能是「內耗內損」，預估短期區域內會受到驚嚇，不至擴散至全球。

至於離岸人民幣兌美元一度貶破7.3價位，陳有忠分析，除短期美元指數走強之外，也與日前中國無預警降息有關，中國人民銀行將中期借貸便利（MLF）利率下調15個基點，7天期逆回購利率調降10基點，降幅創2020年以來的最高水準。

雖然今日傳出中國官方要求國有銀行增加拋售美元力道，美元指數回落，離岸人民幣兌美元也回到7.2字頭，不過，陳有忠表示，市場仍在等最大利空中國降準，原本市場預估中國人民銀行高層人事抵定後就會出手，中國卻遲未有動作，一般認為在中國經濟有下行風險之下，一定會降準，中國還未出手，可能也是在等待美元轉弱。

陳有忠說，如果中國不降準，反而會讓市場擔心後面是不是還有更大利空出現，因此，建議現在先不要碰人民幣，要搶短也要等最大利空「降準」後再逢低承接，他預期，一旦中國人民銀行降準，人民幣應該就不會再貶，屆時利空出盡大家就可能會進場承接。

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