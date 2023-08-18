人民幣先不要碰！專家點出承接時間點　中國最大利空還沒出來

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不過，陳有忠分析，中國房地產債務危機不至於演變成中國版「雷曼風暴」，風暴不會外移，主要是中國外債比例低，就像當時日本一樣，日本當時外債比很低只有5%，日本債券多數為國內握有，美國雷曼事件因外債比例高達6成，才會擴及歐洲及亞洲，中國外債占比只有1成多，要變全球性風暴不太可能，頂多是「茶壼裡的風暴」，之前恆大出事時也沒演變成全球金融風暴，官方應該可以控制住，加上中國本來就是較封閉的市場，比較可能是「內耗內損」，預估短期區域內會受到驚嚇，不至擴散至全球。
至於離岸人民幣兌美元一度貶破7.3價位，陳有忠分析，除短期美元指數走強之外，也與日前中國無預警降息有關，中國人民銀行將中期借貸便利（MLF）利率下調15個基點，7天期逆回購利率調降10基點，降幅創2020年以來的最高水準。
雖然今日傳出中國官方要求國有銀行增加拋售美元力道，美元指數回落，離岸人民幣兌美元也回到7.2字頭，不過，陳有忠表示，市場仍在等最大利空中國降準，原本市場預估中國人民銀行高層人事抵定後就會出手，中國卻遲未有動作，一般認為在中國經濟有下行風險之下，一定會降準，中國還未出手，可能也是在等待美元轉弱。
陳有忠說，如果中國不降準，反而會讓市場擔心後面是不是還有更大利空出現，因此，建議現在先不要碰人民幣，要搶短也要等最大利空「降準」後再逢低承接，他預期，一旦中國人民銀行降準，人民幣應該就不會再貶，屆時利空出盡大家就可能會進場承接。